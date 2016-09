Bildergalerie: Emlichheim feiert Herbstmarkt

Die Stimmung in Emlichheim konnte an diesem Wochenende nicht besser sein. Der Herbstmarkt war gut besucht. An den Flohmarktständen, am Imbissstand oder Getränkepavillon oder vor der Bühne standen die Menschen Schlange.

Emlichheim. Es ist früher Samstagnachmittag. Die Straßen im autofreien Zentrum Emlichheims füllen sich mit Besuchern. Vor allem die Stände auf dem Kinderflohmarkt sind schon seit dem Vormittag dicht umlagert. Auch Hendrik hat zusammen mit seinem Großvater einen Stand aufgebaut. Sie verkaufen Spielsachen und Bücher, die sie aus mehreren Kinderzimmern in der großen Familie zusammengetragen haben. Gerade wechselt eine große Tüte mit Legosteinen den Besitzer. Die zweijährige Leah zieht guter Laune von dannen. Einige Stände weiter bieten Jannis und Nico ihre ausrangierten Waren an und sind mit dem bisherigen Verkaufsergebnis sehr zufrieden.

Vor allem die jüngeren Besucher vergnügen sich in den verschiedenen Fahrgeschäften oder versuchen sich auf dem Trampolin und anderen Geschicklichkeitsgeräten. Im großen Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Ringer Straße hat die Jugendcartgruppe des MSC Emlichheim einen Parcours aufgebaut, auf dem die „Mini-Vettels“ ihr fahrerisches Können mit einem Cart beweisen. Die älteren Besucher bestaunen die vielen Oldtimer auf den Wiesen vor dem Haus Ringerbrüggen.

Schon zum fünften Mal sind die „Emlichheim Classics“, initiiert von Thomas Oppel und Wilhelm Roelofs, beliebter Bestandteil des Herbstfestes. Hier finden die Besucher vieles, was das Oldtimer-Herz begehrt, von einem Volvo PV 544, über einen Opel Kadett oder Lincoln Continental bis zu einem Morgan 4/4.

Andere Gäste nutzen am Tag vor der Kommunalwahl die Gelegenheit zu einem Gespräch mit den hiesigen Bundestags- und Landtagsabgeordneten oder mit Politikern aus der eigenen Gemeinde. Am Mehrgenerationenhaus Senfkorn steht ein riesiger Kran und hebt die Besucher in einer Gondel in 60 Meter Höhe für einen unvergesslichen Blick auf Emlichheim und Umgebung. Zum ersten Mal dabei ist in diesem Jahr der neu gegründete Kunstverein mit einer großen und von den Gästen gern angenommenen Kunstmeile vor dem Bistro sowie die Elterninitiative Kinderkrebs, die in der Hauptstraße ein Basteln für Kinder und einen Urlaubsfoto-Wettbewerb anbietet.

Für musikalische Unterhaltung sorgen am ersten Herbstfesttag die „Öllibloazers“ aus Emlichheim. Ab 16 Uhr füllt sich das Gelände rund um die Kreuzung. Hier werden die Gewinner des „Stadtradeln“ bekannt gegeben, das in den vergangenen drei Wochen bundesweit durchgeführt worden ist. 740 Personen aus der Samtgemeinde haben sich an der Aktion beteiligt und insgesamt 126.775 Kilometer „erradelt“. Damit belege die Samtgemeinde in Niedersachsen den ersten Platz, berichtet SG-Bürgermeisterin Daniela Kösters stolz, und habe einmal mehr ihre Fahrradfreundlichkeit unter Beweis gestellt. Rita Köster, verantwortlich für die Durchführung des Projekts in Emlichheim, zeichnet Dirk Bröker als besten Radler aus, der während der drei Wochen 1118 Kilometer zurückgelegt hat. Besondere Leistungen erbrachten auch das Kollegium der Edith-Stein-Realschule mit 4893 Kilometern, die Klasse 6a des Gymnasiums an der Vechte mit 2552 Kilometern sowie die Grundschule Emlichheim mit fast 12.000 Kilometern.

Das gute Wetter sorgt auch am Sonntag dafür, dass viele Besucher in das Zentrum von Emlichheim kommen, das eine oder andere Schnäppchen tätigen, sich in den Geschäften umsehen oder es sich an den vielen Getränke- und Imbissständen zu den Klängen der Damenkapelle „Onvermeidelijk“ einfach nur gut gehen lassen.