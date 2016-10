Bildergalerie: Bentheimer Musiknacht

Mehr aus diesem Ressort

Mehrere Täter haben am frühen Sonntagmorgen drei Männer vor einer Diskothek in Schüttorf niedergeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen. mehr...

Nach einer Schlägerei vor einer Diskothek in Schüttorf mussten sich zwei Männer vor der Polizei verantworten. Als die Beamten mit einem 23-Jährigen zur Dienststelle fahren wollten, befreite ihn sein Kumpel aus dem Auto. mehr...

Die jugendlichen Flüchtlinge schauten sich die Firma „traytec“ in Gildehaus sowie „Busmann-Alubau“ in Schüttorf an. Ein neues Konzept soll ihnen helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. mehr...