Bilder zur Passion: Die Kreuzigung geht weiter

„Die Kreuzigung geht weiter“, stellt der Künstler Jo Klose fest, wenn er seinen Blick vom Leiden Jesu Christi am Kreuz auf den heutigen Zustand der Welt verschiebt. Zur Passion stellt er in Nordhorns Kreuzkirche aus.

Nordhorn. Den Nordhorner Künstler Jo Klose grämt das Leid in der Welt, und wie ein mächtiges Predigerwort von der Kanzel lässt er seine Klage aus kraftvollen Kunstwerken sprechen, ohne dabei die Hoffnung im Glauben zu verlieren.

„Leiden in einer globalisierten Welt“ heißt Kloses bildnerischer Kommentar zur Passionszeit und zur aktuellen Weltlage – eine Ausstellung mit 21 Arbeiten zur Passion, die der bekannte Bildhauer und Graphiker bis zum 26. März in der lutherischen Kreuzkirche an der Van-Delden-Straße zeigt. Mit einem gut besuchten Vernissage-Gottesdienst war die Ausstellung am Sonntag im Rahmen der Kreuzkirchen-Reihe „Kreuz + Kirche + Kultur“ eröffnet worden.

Der 79 Jahre alte Künstler hat seine ausgestellten Bilder in verschiedenen Techniken, Materialien und Werkperioden geschaffen, wobei ein Großteil aus diesem Jahr kommt. Seine durchweg ausdrucksstarken und ästhetisch kraftvollen Werke in der typisch expressiven, auf den figurativen oder charakteristischen Kern reduzierten Formensprache stellt der Grafschafter Altmeister an den Seitenwänden des Kirchenschiffes und im Altarraum aus. Wuchtig und dynamisch ist gleichermaßen sein malerischer wie skulpturaler Duktus in Bildern oder Holzarbeiten, aus denen der ganze kraftvolle Gestaltungswille des Steinbildhauers spricht – und das bildnerische Stilmittel der Material-Verletzung zur Metapher für die Verletzbarkeit des Menschen steht.

Christus wird zur Metapher

Die beiden bereits 2002 gefertigten großformatigen Holzreliefs „Kreuz des Nordens“ und „Kreuz des Südens“ fügen sich mit ihren warmen Erd-, Rot- und Blautönen besonders harmonisch in die sakrale Raumgestaltung ein. Als wären die beiden markanten Kreuzigungsbilder für den vor geraumer Zeit aufwendig sanierten Kircheninnenraum gemacht, laden sich Kunst und Architektur hier gegenseitig auratisch auf.

Daneben finden sich aus dem Jahr 2017 auch Wort-Bilder auf Karton („Zeitdiagnosen“), Arbeiten mit Tusche auf Papier („Die Vergangenheit ist gegenwärtig“) oder die zentrale Acryl-Malerei auf Holz „Globalisiertes Leiden“. Bereits 17 Jahre alt – aber zeitlos – ist das skulpturale Werk „Orte“ (Eiche/Kiefer bemalt) im Altarbereich.

„Meine Bilder möchten von der Verletzbarkeit des Menschen erzählen“, sagt Klose: „Der gekreuzigte Christus wird zur Metapher. Das biblische Thema wird in den Arbeiten zur Diagnose unserer Zeit. Es ist ein Versuch, mit den Mitteln der bildenden Kunst, speziell in der Passionszeit, die Aktualität des Kreuzsymbols unseren Mitmenschen ins Bewusstsein zu rücken.“ Das ist Klose beeindruckend gelungen.