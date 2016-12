Empfehlung - Bilder: Nikolausknobeln in Nordhorn

Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten und auch hier im E-Paper .

Jung und Alt haben die Würfel fallen und sich vom Nikolaus beschenken lassen: Tausende kamen zum traditionellen Knobelabend in Nordhorn. Wir haben viele Bilder von der Innenstadt, der Lindenallee und von der Blanke.

Bilder: Nikolausknobeln in Nordhorn

