Bilder: Freude über kalte Pracht

Von Guntram Dörr

Der schönste Wintertag des Jahres hat die Grafschaft am Donnerstag in ein glitzerndes Kleid getaucht. Spaziergänger genossen die Natur bei Sonne und blauem Himmel und freuten sich am Raureif auf Bäumen und Sträuchern.