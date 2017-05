Bienensterben geht weiter

Schüttorf / Berlin. Der Rückgang an Insekten und das Bienensterben sind Fakten, die von kaum einer Seite mehr bestritten werden. Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat beispielsweise für dieses Jahr einen Handlungsschwerpunkt geschaffen, um für Wildbienen bessere Umweltbedingungen zu schaffen. Von 560 Bienenarten in Deutschland seien mehr als 50 Prozent gefährdet, berichtete Manuela Monzka, Mitarbeiterin der Naturschutzstiftung und ergänzte: „Ohne Bienen wird es Ernährungskrisen geben“. In China sei es inzwischen so weit, dass regional Obst- und Gemüsepflanzen von Hand bestäubt werden müssen. Der Landkreis setze sich nun dafür ein, mehr blühende Bereiche zu schaffen und Problembewusstsein zu wecken, um ein größeres Aussterben der Bienen zu verhindern.

Als eine der Ursachen des Bienensterbens haben Wissenschaftler seit einem großen Bienensterben 2008, nach dem großflächigen Einsatz von Neonicotinoiden am Oberrhein, ein Pestizid dieser Gruppe (Clothianidin) in Verdacht. Damals verendeten 12.000 Bienenvölker, berichtet der Naturschutzbund. Aus der Sicht von Biologen verdichteten sich die Hinweise, dass die Wirkstoffe auf Bienen und andere bestäubende Insekten wie ein Nervengift wirken. Die Insekten verlieren ihr Orientierungsvermögen, ihr Immunsystem bricht zusammen und andere Krankheiten, wie Befall durch die Varroamilben, haben freie Bahn. Aufgrund dieser Erkenntnisse, und wegen der aus ihrer Sicht extremen Rückgänge bei Wildbienen, haben vor wenigen Monaten 77 Teilnehmer einer Biologen-Fachtagung in Stuttgart Alarm geschlagen und eine Resolution an Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks geschickt. In ihrer Resolution fordern sie ein vollständiges Verbot von Insektengiften der Gruppe der Neonicotinoide, es sei denn, es gäbe wissenschaftlich saubere Nachweise, dass diese Stoffe umweltverträglich sind. Danach sieht es aber nicht aus: Die EU-Kommission denkt bereits über Konsequenzen nach; Frankreich hat sie bereits verboten.

Auch bei Naturfreunden in der Grafschaft Bentheim schrillen die Alarmglocken. Der ehemalige NABU-Vorsitzende, Gerhard Hinze aus Schüttorf, sammelte innerhalb weniger Wochen knapp 5000 Unterschriften, die die Forderung unterstützen, Neonicotinoide zu verbieten und aus dem Handel nehmen zu lassen. Die Unterschriften übergaben Hinze und weitere Naturfreunde vergangene Woche an Clemens Neumann, Leiter der Abteilung Biobasierte Wirtschaft, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin. „Es war ein angenehmes Gespräch“, sagte Gerhard Hinze abschließend. Er hoffe, dass der Appell aus der Grafschaft auf fruchtbaren Boden falle.