Bibellese-Rekord im Kloster Frenswegen aufgestellt

Bild 1 / 3 Konzentration war bei den Konfirmanden gefragt, als es für jeden darum ging, für den Rekordversuch eine Doppelseite aus der Bibel zu lesen. Foto: Kersten

Sport und Spiel – wie hier mit Riesen-Seifenblasen – kamen beim Konfirmandentag im Kloster nicht zu kurz. Foto: Kersten

Ein hölzernes Kreuz und Foto-Würfel mit den Abbildungen der Reformatoren Luther und Calvin schmückten die Bühne. Foto: Kersten

Von Rainer Müller

Vorplatz und Innenhof des Klosters Frenswegen in Nordhorn waren am Donnerstag Schauplatz eines Rekordversuchs: Beim 9. Konfirmandentag ging es darum, die 738.765 Wörter aus der Bibel in höchstens zwölf Minuten zu lesen.