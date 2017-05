BI über Ratsentscheidung enttäuscht

Das soziokulturelle Zentrum wird nicht an der Nordhorner Straße gebaut. Darauf verständigte sich der Schüttorfer Rat am Dienstagabend. Kritik übten die Parteien sowohl am Vorgehen der Verwaltung, als auch an der BI.

Schüttorf. Schüttorf ist eben doch nicht Wittenberg. Der Anschlag der dreizehneinhalb Thesen, die die Bürgerinitiative (BI) für ein Bürger- und Kulturzentrum kürzlich an die Schüttorfer Rathaustür genagelt hatte, hat keine Revolution zur Folge. Das soziokulturelle Zentrum kommt an die Fabrikstraße und nicht an den von der BI favorisierten Standort Schümer-Werk II an der Nordhorner Straße. Das hat der Schüttorfer Stadtrat am Dienstagabend entschieden. Bei drei Gegenstimmen (Gruppe Grüne/Linke) sowie zwei Enthaltungen wurde die Beschlussvorlage der Verwaltung angenommen. Damit ist die jahrelange Debatte um einen Standort nun beendet. Mit diesem Beschluss sollen nun Fördermittel für das geplante Sanierungsgebiet Bahnhofsquartier beantragt werden (die GN berichteten mehrfach).

„Das Thema Komplex-Nachfolge wäre damit für uns abgeschlossen und wir können endlich beginnen, inhaltlich zu arbeiten“, bilanzierte Stadtdirektor Manfred Windhaus. Er berichtete zudem, dass man noch am Dienstagnachmittag ein Gespräch mit Teilen der Eigentümergesellschaft des Schümer-Werks II geführt habe. „Das Angebot ist für uns allerdings weiterhin nicht akzeptabel.“ Deutlicher wurde Karl-Heinz Bach (FDP). „Ich finde es unmöglich, was die Eigentümergesellschaft sich leistet.“ Wie weit Verwaltung und Eigentümer auseinanderliegen, wollte Windhaus nicht verraten. Nur so viel: „Wir sprechen über mehrere 100.000 Euro allein für einen Teilbereich, plus Baukosten.“

Die Entscheidung, dem Willen der Verwaltung zu folgen, haben sich die Parteien allerdings nicht leicht gemacht. Das war aus den Stellungnahmen der Fraktionen nicht zu überhören. Insbesondere die Tatsache, dass erst während der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 8. Mai seitens der Verwaltung mitgeteilt worden war, dass, entgegen vorheriger Angaben, eine zweigleisige Standortplanung an der Fabrikstraße und an der Nordhorner Straße nicht möglich sei, da dadurch die Chancen auf eine Fördermittelzusage für das Sanierungsgebiet stark reduziert werden würde (die GN berichteten), stieß den Politikern übel auf. „Das war eine Fehleinschätzung“, bedauerte Bauamtsleiter Dieter Salewski. Das sei, kritisierte Stefan Niehaus (CDU), mehr als unglücklich gewesen. „Wir sind auf korrekte Informationen aus dem Rathaus angewiesen.“ Die Gruppe CDU/Schüttorfer Liste hält es für nicht wahrscheinlich, dass es zu einer Einigung mit den Eigentümern kommt. „Wir sind auf dem selben Stand wie 2015“, sagte Niehaus. „Damit scheidet das Schümer-Werk für uns aus.“

Auch Jens Boermann (SPD) kritisierte das Vorgehen der Verwaltung, richtete aber auch deutliche Worte in Richtung BI. Diese habe mit dem Thesenanschlag und der Rede von einer „historischen Chance“ unnötigen Druck in Bezug auf die Entscheidungsfindung der Politik aufgebaut. Das starke Interesse der BI an dem Standort habe außerdem ein Entgegenkommen der Eigentümer in der Preisfrage verhindert. „Wir wollen jetzt die Chance auf ein soziokulturelles Zentrum ergreifen“, sagte Boermann. Ute Meier-Bergfeld (Grüne) sprach mit Blick auf das Vorgehen der Verwaltung von einem „Schlag ins Kontor“. Das sei nicht in Ordnung gewesen. „Wir werden nicht zustimmen.“

Der Neubau eines soziokulturellen Zentrums soll, nach dem Willen der Verwaltung, ein „Leuchtturmprojekt“ für das geplante Sanierungsgebiet im Bahnhofsquartier werden. Mit 2,7 Millionen Euro umfasst das Projekt rund ein Viertel der geschätzten Gesamtausgaben für das Gebiet.

Enttäuscht über die Entscheidung des Stadtrates zeigte sich BI-Sprecher Arthur Lieske im GN-Gespräch: „Wir hätten uns das natürlich anders gewünscht. Das müssen wir jetzt erst einmal emotional verdauen.“ Dennoch wolle man sich konstruktiv in die weiteren Planungen am nun festgelegten Standort einbringen. „Wir sehen da viel Gestaltungsraum.“ Mit den Thesen habe die BI keineswegs Druck aufbauen wollen. „Wir haben das als Ermunterung gemeint. Wenn die Kritik der Politik keine Konsequenzen nach sich zieht, wird das die Verwaltung nur ermutigen, so weiterzumachen“, sagte Lieske. „Wir wollten nur Mut zusprechen, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.“ Mit ein bisschen Mühe verstehe er die Kritik an der BI, wolle sie aber nicht akzeptieren.

