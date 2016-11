BGH bestätigt Urteil wegen Beihilfe zum NS-Massenmord

Mehr aus diesem Ressort

Kunden der Deutschen Telekom klagen in vielen Gegenden Deutschlands über massive Störungen der Anschlüsse, rund 900 000 Router sollen betroffen sein. Die Telekom schließt inzwischen einen Hackerangriff nicht mehr aus.

Ein wichtiges Thema im Wahlkampf in Österreich ist die Flüchtlingskrise - und die deutsche Haltung dazu. Die FPÖ und andere Parteien kritisieren Kanzlerin Merkel seit langem. Sie können auf Zuspruch hoffen.

Auf einer Autobahn bei Paderborn kollidieren zwei Fahrzeuge, drei Menschen sterben. Fuhr eines der Autos in die falsche Richtung? Ein Zeuge hat das berichtet.

Angesichts der anhaltenden Dürre hat Boliviens Staatschef Evo Morales an einem Bittgebet für Regen teilgenommen. Bei dem traditionellen Ritual in der Nähe des Regierungssitzes La Paz und der Nachbarstadt El Alto baten Aymara-Indigene am Sonntag ihre Götter um Niederschläge.