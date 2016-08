Bezirkspokal: Lohne im Achtelfinale

Beim SV Union sah man sich als verdienter 2:1-Sieger gegen den VfL Weiße Elf. In der nächsten Runde am 14. September hat der Bezirksligist Heimrecht gegen Landesligist VfLOythe.

gn Lohne. Union Lohne hat das Achtelfinale im Fußball-Bezirkspokal erreicht. Die Mannschaft von Trainer Ralf Cordes setzte sich am Mittwoch mit 2:1 (1:1) gegen den Bezirksliga-Rivalen VfL Weiße Elf durch. Den Führungstreffer der Gastgeber durch Kamaljit Singh (14.) konnten die Nordhorner noch durch Niklas Buscher (38.) ausgleichen. Den Siegtreffer für Union erzielte Dennis Tengen (55.). Für Cordes war der Erfolg verdient, denn: „Wir hatten mehr Spielanteile und die besseren Chancen.“ In der Runde der letzten 16 Vereine haben die Lohner am 14. September nun Heimrecht gegen den Landesligisten VfLOythe. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Surwold.

Die Lohner hatten bereits nach vier Minuten erstmals den Torschrei auf den Lippen. Doch ihre Ansicht, dass ein Kopfball von Tengen nach Flanke von Diyar Acar die Torlinie überschritten hatte, mochte der Schiedsrichter nicht teilen. Dafür klingelte es zehn Minuten später im Nordhorner Kasten, als Acar erneut flankte und in Singh einen zuverlässigen Vollstrecker fand, der per Kopf zum 1:0 traf. Die Gastgeber hatten bis zum Pausenpfiff noch weitere gute Gelegenheiten, den Vorsprung zu erhöhen. Doch Singh (31.) zielte zu hoch, Andre Schnettberg (40.) verpasste am langen Pfosten und Tengen (43.) schoss übers Tor.

Die Nordhorner kamen im ersten Abschnitt zu zwei Chancen. Erst rettete Markus Schulten stark gegen Timo Kepplin (28.). Doch dann war der Lohner Keeper machtlos gegen den Schuss von Niklas Buscher (38.), der von einem Fehlpass im Lohner Aufbauspiel profitierte, zwei Union-Verteidiger ins Leere laufen ließ und präzise abschloss.

Nach dem Wechsel waren die Gastgeber weiter überlegen. Und als der starke Acar den Ball erkämpfte und das Spielgerät 30 Meter über den Platz trieb, leitete er den erneuten Führungstreffer ein. Über Singh kam der Ball zu Tengen, der zum 2:1 (55.) abschloss. Bis zur 80. Minute passierte nichts Nennenswertes. In der Schlussphase machte der VfL zwar viel Druck. Doch Schulten musste nur einmal eingreifen, als er Dennis Brode den Ball gerade noch wegschnappte. Lohne verlegte sich auf Konter, agierte aber nicht konsequent genug, um die Partie vorzeitig zu entscheiden.

In der kommenden Woche steht nun noch das Drittrundenspiel des SV Bad Bentheim an; der Landesligist ist am Mittwoch, 31. August, zu Gast beim SC Rieste. Sollte der SVB das Achtelfinale erreichen, müsste er dann beim Liga-Rivalen SV Bad Rothenfelde antreten.