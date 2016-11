Bezirksliga: SV Eintracht TV schlägt Papenburg

SV Eintracht TV – BW Papenburg 4:1 (2:1)

Tore: 0:1 Akkermann (4.), 1:1 Dönmez (27.), 2:1 Kamp (30.), 3:1 Dönmez (56.), 4:1 Alves de Souza (74.).

Dieser Abgang kann sich sehen lassen: Mit einer starken Vorstellung ihres Teams und einem deutlichen 4:1 (2:1)-Sieg gegen den Tabellenführer aus Papenburg haben sich Herion Novaku und Deniz Baysoy, die Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Eintracht TV, am Sonntag von den Nordhorner Zuschauern verabschiedet. „Das macht den Abschied natürlich umso schöner“, freute sich Baysoy, und sein Trainerkollege Novaku betonte: „Wir sind froh, dass wir eine intakte Mannschaft übergeben.“ Nach der Winterpause übernimmt Zoran Milosevic das Training des früheren Regional- und Oberligisten.

Gegen Papenburg zeigte das Eintracht-Team, dass es mittlerweile auch in kritischen Situationen die Ruhe behält. Rene Akkermann hatte Blau-Weiß Papenburg nach nicht einmal drei Minuten in Führung geschossen, danach aber boten die Nordhorner dem Spitzenreiter gekonnt Paroli. Einen Drehschuss von Kevin Kamp wehrte Papenburgs Keeper Daniel Lass noch ab, in der 27. und 34. Minute musste er aber zwei Mal hinter sich greifen: Erst traf Sergen Dönmez, dann Kamp nach klasse Zuspiel von Hilberink. Es war bereits sein zwölfter Saisontreffer.

Auch nach der Pause waren es die Nordhorner, die für Tempo und spielerische Elemente sorgten, während den Papenburgern oftmals schon im Spielaufbau dicke Fehler unterliefen. Schon nach 18 Sekunden kam Olavo Alves da Souza im Strafraum zum Abschluss, kurz danach lief er alleine auf den Torwart zu. Das 3:1 erzielte schließlich Dönmez nach Vorlage des fleißigen Tobias Stockmann. Während de Souza nach klasse Kombination über Dönmez und Kamp sogar noch das vierte Tor erzielte, fielen die Papenburger eher durch Schwalben auf: Sowohl Eric Bruns als auch Rene Akkermann sahen die Gelbe Karte, weil sie im Strafraum ein gegnerisches Foulspiel vorgetäuscht hatten.

Mit der Leistung im Heimspiel bestätigte Eintracht den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen. Nur eines der vergangenen sieben Spiele ging verloren (2:3 gegen Schüttorf), in den sechs anderen Partien kassierte die anfangs defensivschwache Mannschaft nur drei Gegentreffer. „Die Mannschaft macht derzeit vieles richtig“, sagen die scheidenden Trainer. Am Sonntag gab es bereits die Abschiedsgeschenke des Vereins, planmäßig stehen sie aber noch ein mal an der Seitenlinie, am kommenden Sonntag in Wietmarschen. „Noch ein dritter Sieg in Folge, das wär’s“, sagen die Beiden.

Union Lohne – SV Meppen II 2:1 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Konate (14., 15.), 2:1 Berke (75.).

Durch einen verdienten, in der Schlussphase aber hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Meppen II haben die Lohner den Abstand zum Spitzenduo verkürzen können. „Es hat sich am Wochenende wieder gezeigt, dass die Liga sehr ausgeglichen ist“, sagte Trainer Ralf Cordes mit Blick auf die Niederlagen von Papenburg und Schüttorf. Der SV Union verdiente sich die drei Punkte in einer eindrucksvollen ersten Halbzeit. Schon vor dem Doppelpack von Ismael Konate (Foto) zum 2:0 hatten Lukas Niehof und Dennis Tengen gute Chancen, die Führung zu erzielen, und noch vor der Pause hatte Kamaljit Singh gleich zwei Mal das dritte Tor auf dem Fuß. Auch nach der Pause war Lohne zunächst besser, dann aber kippte die Partie. In der 60. Minute tauchte Meppen erstmals gefährlich vor Markus Schulten auf, der Union-Keeper konnte den Kopfball von Umut Berke aber parieren. Der Stürmer, der vor der Saison auch in Lohne im Gespräch war, eröffnete eine Viertelstunde später mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 eine packende Schlussphase mit einem „irren Finale“, wie Cordes meinte. In der 90. Minute lief Niehof allein aufs SVM-Tor zu, schoss aber daneben. Danach rettete Christian Stover gerade noch mit einer Grätsche gegen Boadu. Und den nachfolgenden Eckball köpfte Boadu an den Pfosten.

Olympia Laxten – FC Schüttorf 09 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Chapman (18.), 2:0 Evers (35.), 2:1 Acar (40.), 3:1 Meemann (81.).

Der FC Schüttorf 09 hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga verpasst. Die Obergrafschafter konnten am Sonntag keinen Profit daraus schlagen, dass Spitzenreiter Papenburg beim SV Eintracht TV patzte. Der FC 09 unterlag bei Olympia Laxten mit 1:3 (1:2). „Wir haben schlecht gespielt und verdient verloren“, räumte 09-Trainer Michael Schmidt unumwunden ein. Auch zwei, drei strittige Schiedsrichter-Entscheidungen, die zum Nachteil der Schüttorfer ausgefallen waren, hätten an der Niederlage vermutlich nicht viel geändert. „Wir sind nicht mit der richtigen Einstellung in das Spiel gegangen“, berichtete Michael Schmidt. Auf rutschigem Rasen verzichteten die Gäste darauf, gegen die Emsländer in den Kampf zu ziehen, die nach 35 Minuten schon mit 2:0 führten. Kurz vor der Pause gelang Kawa Acar (Foto) der Treffer zum 1:2. Das Aufbäumen des FC 09 setzte sich in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit fort, blieb aber ohne Erfolg. „Der Gegner war immer einen Schritt schneller, außerdem galliger und aggressiver. Wir konnten den Hebel einfach nicht umlegen“, erkannte Michael Schmidt an. Geärgert hat ihn, dass Kawa Acar in der zweiten Halbzeit beim Stand von 1:2 zwar im Strafraum der Laxtener zu Fall kam, aber kein Strafstoßpfiff ertönte.

FC Schapen – TuS Gildehaus 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Brüning (24., Foulelfmeter), 2:0 Natusch (37.), 2:1 Wieking (68.), 3:1 Egbers (70.).

Kurios: Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Schapener bissiger und lagen zur Pause verdient mit 2:0 vorne – dabei hatte Gildehaus die besseren Torchancen. Während aber Tim Heddendorp (39.) und Daniel Zwafing (42.) in guten Positionen am Torwart scheiterten, reichten Schapen zwei Standardsituationen: ein berechtigter Foulelfmeter und ein unberechtigter Freistoß, den Tim Natusch direkt verwandelte. Der TuS hatte sich heftig über den Schiedsrichterpfiff geärgert, nachdem ein Gildehauser aus einem Meter an der Hand angeschossen worden war. Nach der Pause spielte der TuS besser mit und kam zu Chancen. Heddendorp wurde aber ein Foulelfmeter verweigert, kurz danach verkürzte Chris Wieking auf 1:2. Doch Schapen konterte sofort und legte das dritte Tor nach.