Bezirksliga: Lohne bezwingt Wietmarschen 3:1

Wietmarschen. Erst ein Doppelpack beim 2:1 in Meppen, dann weitere zwei Treffer beim 3:4 gegen Papenburg und am Sonntag legte Kamaljit Singh noch einen drauf: Beim SV Wietmarschen gelangen dem 21-jährigen Stürmer des SV Union Lohne alle drei Treffer; damit war er der umjubelte Held seiner Mannschaft im bedeutenden Ortsderby. „Er hat heute den Unterschied ausgemacht“, musste Wietmarschens Trainer Thomas Hessel neidlos anerkennen. Singh blieb bei schwülwarmen Temperaturen eiskalt vor dem SVW-Tor.

Bereits in der 4. Minute schlenzte der quirlige Angreifer den Ball gekonnt über den herauseilenden SVW-Torwart Thomas Stegemann ins rechte Eck. Singh schmiss das Konzept des Aufsteigers, möglichst lange ein 0:0 zu halten, früh über den Haufen. „Das hat uns natürlich wehgetan“, meinte Hessel, aus dessen Sicht der Union-Stürmer beim weiten Zuspiel von Dennis Tengen im Abseits gestanden haben soll. In der Folgezeit sorgten Lohnes kampfstarke Mittelfeldspieler Patrick Foppe und Diyar Acar für ein Übergewicht im Mittelfeld und dafür, dass die Gäste das Spielgeschehen im Griff hatten. Die vielen Wietmarscher Abspielfehler nahmen Viktor Dak, Christopher Kliemt und eben Singh dankend auf und waren zudem von der Wietmarscher Abwehrreihe nur mit Mühe in Schach zu halten. „Ich bin mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden“, meinte Union-Trainer Ralf Cordes nach der Partie. Cordes war auch deswegen zufrieden, weil sein Team bereits unter der Woche im Bezirkspokal gegen den VfL Weiße Elf im Einsatz war und am Sonntag lange Zeit in Unterzahl agieren musste. Dennis Tengen ließ sich kurz vor dem Seitenwechsel zu einer Tätlichkeit gegen Steffen Brümmer hinreißen.

Die vielen Lohner Anhänger unter den 1450 Zuschauern jubelten in der 56. Minute über das zweite Singh-Tor, nachdem Foppe die Querlatte getroffen hatte. Doch dann wurde es doch noch einmal spannend: Der eingewechselte Rene Mielcarek sorgte für ordentlich Schwung im Wietmarscher Angriffsspiel. Und Patrick Tyrtania schob den Ball nach einer Hereingabe von Tobias Krieger zum 1:2 ins Lohner Gehäuse (74.). Doch kurze Zeit später schlug erneut Singh zu (81.) und zog dem Wietmarscher Angriffsspiel den „Offensiv-Stecker“. „Trotz Unterzahl hatte ich zu keinem Zeitpunkt des Spiels das Gefühl, dass wir es noch einmal aus den Händen geben würden“, sagte Union-Trainer Cordes nach der Partie und fügte zufrieden hinzu: „Wir haben insgesamt sicher gestanden und dem Gegner kaum Räume geboten.“

TuS Gildehaus– Blau-Weiß Dörpen 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Ivanov (62.), 1:1 Zwafing (86.).

Die Fußballer des TuS Gildehaus bleiben auch am vierten Spieltag in der Bezirksliga ungeschlagen. Durch das erste Gegentor der Saison kam die Schmidt-Elf gegen defensiv ausgerichtete Dörpener allerdings nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. „Eigentlich hätten wir den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen müssen“, schaute Betreuer Dieter Wieking zahlreichen vergebenen Torchancen der ersten Halbzeit hinterher. So schob Tim Heddendorp den Ball aus drei Metern am Torwart, allerdings auch am Tor vorbei und Daniel Zwafing scheiterte nach rund zehn Minuten aus aussichtsreicher Position. Eine Minute später wurde ihm dann noch ein Tor wegen Abseits aberkannt. Letztlich war es dann aber Zwafing, der kurz vor Schluss den Punkt rettete, nachdem die Dörpener Gäste zuvor zum 1:0 getroffen hatten.

VfL Weiße Elf – FC 27 Schapen 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Brüggemann (52.).

Der VfL Weiße Elf musste sich im vierten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga erstmals geschlagen geben. Gegen den FC Schapen zogen die Nordhorner, die auf mehrere Leistungsträger verzichten mussten, auf mit 0:1 (0:0) den Kürzeren. Bei hoch sommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer im Grenzland-Stadion ein Duell mit Chancen auf beiden Seiten, wobei beide Mannschaften – auch aufgrund der äußeren Bedingungen – nicht immer präzise genug im Abschluss agierten. Das Tor des Tages erzielte Christoph Brüggemann (52.). Dem Treffer vorausgegangen war eine Fehlerkette in der Defensive der Gastgeber. „Das darf uns einfach nicht passieren“, meinte Spielertrainer Dennis Brode. Die besten Möglichkeiten des VfL Weiße Elf vergaben Niklas Buscher (5.) sowie Brode (58., 78.). Bei allen drei Szenen war Schapens Schlussmann Philipp Wallmeyer zur Stelle. „Für uns war mindestens ein Punkt drin. Aber dafür haben wir unterm Strich zu wenig investiert“, ärgerte sich Brode.

FC 47 Leschede – SV Eintracht TV 3:2 (1:1) Tore: 0:1 S. Dönmez (25.), 1:1 Bühring (36.), 2:1 Lamann (87.), 2:2 S. Dönmez (90.), 3:2 Knieper (90.+3).

Durch ein Wechselbad der Gefühle ging am Sonntag der SV Eintracht TV Nordhorn beim FC Leschede. Beim Stand von 1:2 aus Sicht der Nordhorner markierte Sergen Dönmez mit seinem zweiten Treffer des Tages für den vielumjubelten 2:2-Ausgleich in letzter Minute. Doch damit wollten sich die Grafschafter nicht zufrieden geben und spielten in der Nachspielzeit auf Sieg. Dabei ließ sich die Mannschaft von Deniz Baysoy und Herion Novaku zum dritten Mal auskontern und musste doch noch das 2:3 hinnehmen. „Das ist besonders ärgerlich“, meinte Novaku, zumal sich nach seiner Meinung der SV Eintracht TV als die spielerisch bessere und aktivere Mannschaft präsentiert hatte. Außerdem verschossen die Gäste in Person von Steffen Hilberink einen Elfmeter (60.). „Das wäre die erneute verdiente Führung gewesen“, sagte Novaku. Doch nach der umstrittenen gelb-roten Karte gegen Olavo Alvez de Souza (61.) kam alles anders.

FC Schüttorf 09 – SV Meppen II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Bayraktar (36.), 2:0 Nacar (58.).

Der FC Schüttorf 09 hält sich in der Fußball-Bezirksliga als einziges Team weiterhin schadlos. Die Obergrafschafter fuhren am Sonntag den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit für den FC 09. Der Meppener Bezirksliga-Kader wurde mit einigen Akteuren aus der Regionalliga aufgefüllt, sodass die Zuschauer im 09-Sportpark ein ansehnliches Spiel zu sehen bekamen. „Wir haben uns heute gut präsentiert“, freute sich 09-Coach Michael Schmidt. Er und sein Trainerkollege Rainer Sobiech waren vor allen Dingen mit der defensiven Grundordnung zufrieden. Werner Hofschröer und Sebastian Terdenge kompensierten die Ausfälle von Hanjo Prondzinski und Philipp Lammers auf der defensiven Mittelfeldposition. Und vorne sorgten allen voran Eray Bayraktar und Bertino Nacar für den nötigen Angriffsschwung. In der 36. Minute legte Nacar elegant auf Bayraktar zurück, der ansehnlich zum 1:0 ins Meppener Tor traf. Und in der zweiten Hälfte war es genau umgekehrt: Nacar vollendete eine Vorlage von Bayraktar zum 2:0 (58.). Sedat Yildiz verfehlte in der Folgezeit die endgültige Entscheidung nur knapp. Darüber hinaus machte Jan Baier auf der rechten Seite mit vielen Flankenläufen eine starke Partie. Geärgert hatte sich Schmidt über strittige Spielsituationen, die der Schiedsrichter gegen seine Mannschaft auslegte.