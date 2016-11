Bezirksliga: FC 09 gewinnt 3:1 gegen Lohne

FC Schüttorf 09 – Union Lohne 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 K. Acar (29.), 1:1 Foppe (53., Strafstoß), 2:1 Bayraktar (79., Strafstoß), 3:1 Holthaus (90.+3).

Im Kampf um die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga hat der FC Schüttorf 09 einen wichtigen Erfolg erzielt. Der Tabellenzweite besiegte den direkten Verfolger Union Lohne am Sonntag mit 3:1 (1:0). So deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, waren die Verhältnisse aber nicht. Das wusste auch 09-Trainer Michael Schmidt. „Vom Spielgeschehen her war das für uns ein wenig glücklich“, meinte er und erkannte an, dass die Gäste ab der 30. Minute sehr viel mehr in das Spiel investierten.

Letztlich kam es dann, wie es meistens kommt, wenn eine Mannschaft zwar mächtig Druck aufbaut, das Tor aber nicht trifft. Dann geht die andere Mannschaft in Führung. Und das war der FC Schüttorf 09. „Wir haben die Räume genutzt, die sich uns eröffnet haben“, beschreibt Michael Schmidt dieses Phänomen. Für die Vorentscheidung sorgte 09-Kapitän Eray Bayraktar, der in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Den dritten Treffer für Schüttorf landete in der Nachspielzeit der eingewechselte Marcel Holthaus aus kurzer Distanz und spitzem Winkel.

Vielleicht wäre alles völlig anders gekommen, wenn der Lohner Treffer in der 68. Minute gezählt hätte. Der Linienrichter hatte kein Abseits gesehen, Schiedsrichter André Eikens überstimmte ihn jedoch. So blieb es zunächst beim 1:1. Für Lohnes Trainer Ralf Cordes eine klare Fehlentscheidung: „Das war kein Abseitstor.“ Überhaupt war er mit der Leistung des Unparteiischen alles andere als zufrieden, sah seine Mannschaft so manches Mal klar benachteiligt. Das habe gewiss auch an einigen lautstarken Zuschauern gelegen, die das junge Schiedsrichtergespann verunsichert hätten, ärgerte sich Ralf Cordes.

Und noch etwas trieb dem Lohner Trainer den Zorn auf die Stirn. In den Tagen vor dem Derby hatte sich 09-Trainer Michael Schmidt darüber beklagt, dass die Lohner zur nächsten Saison den Schüttorfer Kawa Acar abwerben wollten. Diesen Vorwurf wies Ralf Cordes entschieden zurück: „Niemand von uns hat einen Spieler aus Schüttorf kontaktiert.“

Mit Blick auf die Tabellenspitze, auf die Union Lohne nun zehn Punkte Rückstand hat, räumte Ralf Cordes nach der Niederlage ein: „Wir sind erstmal weg vom Fenster.“ Und was ihn daran besonders wurmt: „Ich kann meiner Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. Jeder hat alles gegeben.“

FC Leschede – VfL Weiße Elf Nordhorn 0:3 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2 Brode (22., 64.), 0:3 Kepplin (69.).

Der VfL Weiße Elf hat die Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga mit einem Sieg beendet. Beim FC 47 Leschede setzten sich die Nordhorner am Sonntag mit 3:0 durch. „Der Sieg ist hochverdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Unsere Chancenverwertung war zwischenzeitlich fahrlässig“, sagte Nordhorns Coach Thomas kleine Lögte. Zweifacher Torschütze im Emsland war Dennis Brode. Bei seinem ersten Treffer profitierte der Spielertrainer von einem fatalen Fehlpass seines Gegenspielers (22.), Tor Nummer zwei erzielte er aus kurzer Distanz (64.). Zuvor hatte Brode einige gute Möglichkeiten vergeben. Unter anderem setzte der Stürmer einen Kopfball an die Unterkante der Latte. Den Schlusspunkt setzte schließlich Timo Kepplin, der in der 69. Minute nach einem Freistoß, den er selbst geschossen hatte, erfolgreich abstaubte. Leschede kam hingegen kaum in die Nähe des Nordhorner Tores. Für den VfL Weiße Elf war es bereits das zehnte Auswärtsspiel der laufenden Saison. „Für diesen Umstand sind 25 Punkte nach der Hälfte der Saison in Ordnung, auch wenn wir einige Zähler leichtfertig verschenkt haben“, meinte kleine Lögte. Am Freitag starten die Nordhorner beim TuS Gildehaus in den zweiten Saisonteil.

ASV Altenlingen – SV Eintracht TV Nordhorn 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Kamp (29.), 1:1 Veer (60.).

Das dritte Unentschieden in den vergangenen vier Spielen hat der SV Eintracht TV in der Fußball-Bezirksliga erreicht. „Es war ein offenes Spiel“, sagte Nordhorns Trainer Herion Novaku zum Duell, das keinen Sieger fand. Auf einem holprigen Platz hatten die Gäste in der ersten Halbzeit leichte spielerische Vorteile, Altenlingen wurde allerdings mehrmals bei Standards gefährlich. Dass die Nordhorner trotz Größenvorteilen für den Gegner auch bei Ecken und Freistößen glänzen können, bewiesen sie in der 29. Minute: Einen Eckstoß von Steffen Hilberink beförderte Kevin Kamp per Kopf zum 1:0 ins Netz. „In der Halbzeit haben wir dann gesagt, dass uns Altenlingen nur bei Standards wehtun kann – und so kam es dann auch“, berichtete Novaku. Die Emsländer kopierten den Nordhorner Führungstreffer: Eine Ecke verwertete Maximilian Veer per Kopfball zum 1:1-Ausgleich (60.). In der letzten halben Stunde bemühten sich beide Mannschaften um den zweiten Treffer. „An der Defensivarbeit gab es bei uns nichts auszusetzen“, merkte der Nordhorner Übungsleiter an. Zwar wurde Altenlingen ab und an gefährlich, die größte Möglichkeit erspielten sich aber die Gäste kurz vor Schluss: Mirkan Dönmez brachte eine Flanke von rechts nach innen und Kevin Kamp traf die Hereingabe zwei Meter vor dem Altenlingener Kasten nicht richtig, sodass der Ball über die Latte ging (85.).

SV Wietmarschen – FC Schapen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Keen (78.).

Fußball-Bezirksligist SV Wietmarschen hat zum Abschluss der Hinserie mit einem 1:0-Heimsieg weiteren Boden gut gemacht in Richtung unteres Mittelfeld. Mann des Tages war der Schütze des goldenen Tores, Patrick Keen. In der 78. Minute erkannte er, dass der Torwart zu weit vor seinem Gehäuse stand und verwertete spektakulär ein Frimming-Zuspiel volley aus 35 Metern. Nach nervösem Beginn beider Teams waren es die Schapener, die das Spiel in den Griff bekamen. Da die Abwehr des SVW jedoch sicher stand, schlugen die Gäste kein Kapital daraus. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätten die Wietmarscher das bis dahin etwas glückliche Unentschieden sogar in eine Führung umwandeln können: Heinz Frimming traf die Latte und Daniel Kathorst scheiterte mit dem Nachschuss. Der eingewechselte Patrick Tyrtania belebte in der zweiten Halbzeit die SVW-Offensive und die Gastgeber hatten nun mehr vom Spiel. Nach dem Tor drängte Schapen vehement auf den Ausgleich, mit Glück und Geschick überstand Wietmarschen diese Phase und verbuchte nicht unverdient den dritten Heimsieg in Folge.

TuS Gildehaus – SV Surwold 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Zwafing (8.), 1:1 Eissing (11.).

In einem unterhaltsamen Bezirksligaspiel mit vielen Torraumszenen und einer hohen Intensität haben die Gildehauser Fußballer verdient einen Punkt geholt. „Das war deutlich besser als in den vergangenen Wochen“, freute sich TuS-Betreuer Dieter Wieking über die gute Vorstellung gegen den Tabellensechsten. Die Tore fielen früh: Die Gildehauser Führung durch Daniel Zwafing (8.) glich Surwold drei Minuten später aus. Die Gäste hatten danach die besseren Chancen, Gildehaus erspielte sich in der zweiten Halbzeit Feldvorteile. Vor allem Torschütze Zwafing hatte im gesamten Spiel mehrere gute Gelegenheiten, ein zweites Tor zu erzielen – die letzte in der 90. Minute, als er aus fünf Metern am Torwart scheiterte. Surwold spielte zu diesem Zeitpunkt nach einer Gelb-Roten Karte für Jansen bereits knapp 20 Minuten in Unterzahl.