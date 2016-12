Bewaffnete überfallen Autohaus in Nordhorn

gn Nordhorn. Zu einem Überfall auf ein Autohaus ist es am Mittwochabend am Gildehauser Weg in Nordhorn gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten gegen 17.30 Uhr das Gebäude betreten und den Inhaber sowie dessen Bruder mit einer Schusswaffe bedroht. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Brüder der Forderung nachgekommen sind, flüchteten die Täter laut Polizeibericht mit der Beute zu Fuß in Richtung Von-Behring-Straße. Dort stiegen sie in einen dunkelgrünen VW Passat CC und fuhren davon. Das Auto wurde vermutlich von einer dritten Person gefahren. Die beiden geschädigten Brüder verfolgten den Passat bis zur Elisabethstraße. „Dort stoppte das Fahrzeug und die drei Täter liefen in unterschiedliche Richtungen davon“, so die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Erfolg. Die Beamten aus der Grafschaft Bentheim wurden dabei von Kollegen der umliegenden Dienststellen, unter anderem auch aus Nordrhein-Westfalen, unterstützt. Ein speziell ausgebildeter Spürhund nahm die Fährte von einem der geflüchteten Männer auf. Die Spur verlor sich im Bereich Vennweg, Ecke Max-Planck-Straße. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter hier ein weiteres Fluchtfahrzeug bestiegen hat. Eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe der Polizei Nordhorn hat ihre Arbeit aufgenommen. An dem zurückgelassenen Passat CC waren Kieler Kennzeichen (KI) angebracht.

Die beiden Täter, die das Autohaus betreten haben, konnten nur bedingt beschrieben werden. Beide waren mit 1,60 bis 1,70 Metern Körpergröße recht klein. Sie waren dunkel gekleidet. Die Gesichter waren mit Wollmützen und Schals verdeckt. Weitere Angaben zur Beschreibung liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die Angaben zu den Tätern, dem VW Passat CC oder einem möglichen weiteren Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei In Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.