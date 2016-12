dpa Kiel. Durch den Qualm einer brennenden Bettdecke sind in Kiel sieben Menschen verletzt worden. Noch bevor die Feuerwehr am Abend eintraf, warf ein Bewohner die brennende Daunendecke schon aus dem Fenster, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sieben Bewohner des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gaarden erlitten eine Rauchvergiftung, drei von ihnen brachte die Feuerwehr in ein Krankenhaus. Warum die Decke Feuer gefangen hatte, ist unklar.