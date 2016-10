Betrunkener macht Antrag und vergisst die Antwort

„Wer hat meinen Heiratsantrag gesehen?“ Diese Frage stellt ein Mann per Zeitungsanzeige in Münster. Er kann sich wegen „eines zu hohen Alkoholkonsums“ nicht mehr an die Antwort seiner Freundin erinnern.

Münster.

Was Romantik angeht, haben Frauen und Männer häufig unterschiedliche Vorstellungen. So war es wohl auch bei einem Paar in Münster. Da ging der Heiratsantrag eines Mannes, sagen wir, ziemlich in die Hose.

Wer hat den Heiratsantrag gesehen?

„Trauzeuge gesucht“ lautet die Anzeige, die der Mann daraufhin in der Studentenzeitschrift „Na dann“ schaltete. Gesucht werden Augenzeugen, die ihn und seine Freundin am 24. September um 4.30 Uhr in Münster an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Annenstraße gesehen haben. Genau da habe der Mann seiner Freundin – nach eigenen Angaben stark alkoholisiert – einen Heiratsantrag gemacht. Wie die Freundin darauf reagierte, wisse er leider nicht mehr.

Freundin hüllt sich in Schweigen

Er könne sich an die Antwort seiner Freundin nicht mehr erinnern, schreibt der Mann in der Zeitungsanzeige. Seine Dame habe er natürlich schon gefragt, doch „sie hüllt sich in Schweigen“. Ein Indiz dafür, dass der Antrag nicht gerade ihrer Vorstellung von Romantik entsprach.

Hinweise?

Der Mann erhofft sich, dass jemand den Antrag gesehen hat und „sachdienliche Hinweise“ geben kann. Kontaktiert werden kann er unter einer eigens eingerichteten E-Mail-Adresse: trauzeuge-gesucht@gmx.de.