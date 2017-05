Betrunkener löst Sprinkleranlage aus - Polizei überschwemmt

dpa Köln. Ein Betrunkener hat bei der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof die Sprinkleranlage ausgelöst und die Wache unter Wasser gesetzt. Dabei wurden die Räume teilweise so stark beschädigt, dass sie vorübergehend nicht mehr genutzt werden können. Die Polizisten müssen für mehrere Wochen in Container auf dem Bahnhofsvorplatz umziehen. Der stark angetrunkene Mann - er hatte zwei Promille Alkohol im Blut - sollte am Montag auf der Wache seine Personalien angeben. In einem unbeobachteten Moment stieg der 30-Jährige auf einen Stuhl und riss einen Sprinkler aus der Decke.