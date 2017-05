Betrugsverdacht gegen 230 ambulante Pflegedienste

Mehr aus diesem Ressort

Ende 1989 intervenierte das US-Militär in Panama, um die Regierung von General Manuel Noriega zu stürzen. Noriega, der lange eng mit den USA zusammengearbeitet hatte, war wegen seiner Verbindungen zum kolumbianischen Medellín-Kartell in Ungnade gefallen. Nun ist er tot. mehr...

Hatun Sürücü wurde vor mehr als zwölf Jahren von ihrem jüngeren Bruder in Berlin erschossen. In Istanbul wird nun ein Urteil gegen die beiden älteren Brüder erwartet. Sie sollen den Mord in Auftrag gegeben haben. mehr...