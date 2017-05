Bester „GN-Bundesligatrainer“ jubelt in Thailand

Bad Bentheim. Jubel auf Phuket: In einem Hotel auf der thailändichen Urlaubsinsel hat Hans-Hermann Arnink aus Bad Bentheim am vergangenen Sonnabend den letzten Spieltag der Fußballbundesliga verfolgt – und sich vor dem Fernseher nicht nur über den Meistertitel für seinen Lieblingsverein FC Bayern München gefreut. Nach dem Abpfiff stand nämlich auch fest, dass der 55-Jährige in dieser Saison die meisten Punkte beim „GN-Bundesligatrainer“ gewonnen hat. Seinen Preis, einen VW Beetle Cabriolet für ein Jahr vom Autohaus Krüp, wird er nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub entgegen nehmen.

Im Saisonfinale hatte sich Hans-Hermann Arnink mit 2630 Punkten knapp gegen zwei Mitspieler aus Hoogstede durchgesetzt: Fenni Boll kam am Ende auf 2619 Punkte, Janin Snieders auf 2585 (alle Ergebnisse hier). Insgesamt hatten sich gut 1400 Teilnehmer aus der Grafschaft bei dem Trainerspiel angemeldet, bei dem es darum ging, für jeden Spieltag die bestmögliche Mannschaft aufzustellen und dann auf Basis der tatsächlichen Ereignisse in der Bundesliga Punkte zu sammeln.

Und dabei war Hans-Hermann Arnink am erfolgreichsten: „Günstige Torwarte und Verteidiger“, so lautete seine Strategie, „das große Geld lieber in torgefährliche Mittelfeldspieler und Stürmer investieren.“ Vor allem behielt der Finanzbeamte auch während der Saison den richtigen Riecher für die besten Spieler. „Entscheidend waren meine Nachnominierungen in der Winterpause, ich habe auf Leipziger Spieler gesetzt“, berichtet er den GN aus seinem Urlaubsdomizil und zieht freudig das Fazit: „Hat gepasst!“

Nun freut sich der frühere Hobbyfußballer, der am liebsten ganz vorne im Sturm antrat, auf seinen Hauptgewinn. „Ich werde mit dem Auto schöne Touren machen – gerade im Sommer bestimmt eine schöne Sache.“

Grund zum Jubeln hat auch Reinhard Oldenburg. Mit 247 Punkten war er der beste Tagestipper der gesamten Saison. Bei diesem Wettbewerb, in dem es die Spielergebnisse vorherzusagen gilt, setzte sich der Nordhorner ganz knapp vor Janin Snieders aus Hoogstede (245 Punkte) und Martin Lübbers aus Wietmarschen (240) durch (alle Ergebnisse hier). Sein Gewinn: eine Armbanduhr der Marke „Tag Heuer Typ Formular 1“ im Wert von 1150 Euro von Juwelier Hungeling.

Das beste Team der Saison nennt sich „Steuermanager +“ und kommt aus Bad Bentheim. Mit 2479 Punkten landete es vor „Schwalbe I“ (2465) und „Team Bathorn“ (2461, alle Ergebnisse hier). Die Bad Bentheimer „Steuermanager“ – zu denen als fleißigster Punktesammler auch der Finanzbeamte und Gesamtsieger Hans-Hermann Arnink gehört – können sich nun auf eine exklusive Männer- oder Frauentour mit „Vechtestromer“ oder „Vechtesonne“ für zehn Personen vom VVV Nordhorn freuen – inklusive Bier und Buletten oder wahlweise Sekt und Süßem.