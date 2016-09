Bestattungsunternehmen Gitter feiert Neueröffnung

Neue Wege in der Beerdigungskultur möchte Bestattermeister Michael Gitter gehen.

am Emlichheim. Entgegen der oft von starren Ritualen geprägten Art, eine Beerdigung durchzuführen, legt er Wert auf die individuelle Durchführung einer Trauerfeier und auf den persönlichen Umgang mit den vom Tod betroffenen Angehörigen.

Michael Gitter und sein Team verstehen sich als Dienstleister und nicht als Sarghändler.

Wie eine würdige Beerdigung ablaufen kann, hängt von den Wünschen der Angehörigen und den Wünschen des Verstorbenen ab.

Eine Gelegenheit, die Philosophie des Bestattungsunternehmens Gitter kennenzulernen, ergibt sich am kommenden Samstag, 30. April, 15 Uhr, bei der offiziellen Eröffnung der Räumlichkeiten an der Hauptstraße 13 in Emlichheim.

Zum Rahmenprogramm gehören Musik und eine Spendenaktion zugunsten der Eltern-Initiative Kinderkrebs Nördliches Emsland/Grafschaft Bentheim e. V.