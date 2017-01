Besseres Klangbild trotz „Aderlass“

gn Uelsen. Lorey, der den aus familiären Gründen abwesenden Vorsitzenden Gerrit Kleinbussink vertrat, würdigte zunächst die Verdienste des vor Kurzem verstorbenen langjährigen Vorsitzenden der Uelser Sänger, Hermann Diek. In seinem Rückblick hob Lorey die Höhepunkte des Jahres 2016 hervor. Neben den geselligen Veranstaltungen des Chores habe es zahlreiche Auftritte bei Ständchen zu Jubiläen gegeben. Einschließlich der Übungsabende waren die Sänger bei nahezu 70 Terminen gefordert.

Als interessant und erfolgreich bezeichnete Lorey das gemeinsame Konzert mit dem „Gelders Politie Mannenkoor“ aus Apeldoorn im Mai in der reformierten Kirche in Uelsen. Vom Konzert und dem geselligen Treffen mit den niederländischen Gästen wurde eine DVD hergestellt. Die zahlreichen Auftritte bei den Uelsener Dorfabenden im Februar und März und deren Vorbereitungen hätten von den Sängern einen hohen Leistungs- und Arbeitseinsatz erfordert. Hierfür gebühre dem Chor besonderer Dank, vor allem dem Festausschussvorsitzenden Heinrich Kamphuis.

In seiner Vorschau auf das laufende Jahr kündigte Lorey unter anderem einen Gegenbesuch zu einem gemeinsamen Konzert mit dem „Gelders Politie Mannenkoor“ in Apeldoorn im Mai an. Des Weiteren sei ein Konzert in Uelsen zum Ende des Jahres in Planung. Für die seit März 2016 existierende überarbeitete Internetseite www.männerchor-uelsen.de des Chores werden Fotos gesucht.

Chorleiter Johny Smit zeigte sich von dem verbesserten Klangbild des Chors beeindruckt. Sorge bereite ihm jedoch der krankheits- und altersbedingte „Aderlass“ an Sängern vor allem in den Tenorstimmen. Hier sei dringend Abhilfe nötig. Er appellierte an alle Sänger, weiterhin die Chorproben zu besuchen, die montags um 20 Uhr im Hotel „Am Waldbad“ abgehalten werden.

Die fleißigsten Sänger im Jahr 2016 waren Koert Koers, Fred van Midden, Albert Janzen sowie Martin Ploeg. Während einer Aussprache wurde der Wunsch nach mehr öffentlichen Auftritten des Chors von der Mehrheit der Versammlung nicht geteilt.