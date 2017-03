Bernhard Brink feiert Bühnenjubiläum in Nordhorn

Der Schlagerstar Bernhard Brink kommt am 29. September in seine Heimatstadt Nordhorn und gibt ein Konzert. Tickets gibt es ab sofort.

Nordhorn. Bernhard Brink will es noch einmal wissen. Der Schlagersänger mit Nordhorner Wurzeln lädt am Freitag, 29. September, zum Konzert anlässlich seines 45-jährigen Bühnenjubiläums in ein Festzelt auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn in seiner alten Heimat ein. Mit seiner bereits vor fünf Jahren in Nordhorn vorgestellten Live-Band, deren Mitglieder professionelle Studiomusiker sind, will Bernhard Brink ab 20 Uhr das Festzelt an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn rocken. „Wir werden in Nordhorn auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß miteinander haben“, verspricht er im GN-Gespräch.

Mit im Gepäck hat er dann auch die 15 Titel seines neuen Albums, das Mitte Juni erscheinen wird. „Meine Fans können sich auf jeden Fall auf eine Show mit viel Effekten freuen“, verspricht Brink.

Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten in der Preiskategorie 1 (VIP-Stehplatz inklusive freiem Verzehr von Getränken und Speisen von 19 bis 24 Uhr und Autogrammstunde) 79 Euro, in der Preiskategorie 2 (Sitzplatz 35 Euro), in der Preiskategorie 3 (Stehplatz 29 Euro).

Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich im GN-Ticketshop und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Inhaber der GN-Card erhalten 3 Euro Ermäßigung auf alle Tickets.