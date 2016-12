Berichte: George Michael spendete viel Geld

dpa London. Popsänger George Michael war ein großzügiger Spender für wohltätige Zwecke - der aber stets anonym bleiben wollte. So habe er Millionen an eine Kinderschutzorganisation überwiesen und auch Aids-Kranken geholfen, wie britische Medien berichteten. Vor seinem Haus im Norden Londons türmen sich die Kerzen, Blumen und Botschaften seiner Fans. „George - mein Held“, steht auf einem der vielen Zettel. Der Popsänger war am ersten Weihnachtstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch ‎unklar, sein Manager hatte von Herzversagen gesprochen.