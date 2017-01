dpa New York. Der designierte US-Präsident Donald Trump will den Senator und früheren US-Botschafter in Deutschland, Dan Coats, zu seinem Geheimdienstdirektor machen. Das berichten die „Washington Post“ und andere US-Medien unter Berufung auf Trumps Umfeld. Coats war von 2001 bis 2005 amerikanischer Botschafter in Deutschland. Der 73-Jährige vertrat noch bis vor kurzem den Bundesstaat Indiana im Senat. Coats folgt auf James Clapper.