Berichte: Durchsuchung bei Präsidentschaftskandidat Fillon

Ein Mann rast mit seinem Wagen über eine rote Ampel in Brüssel. Die Polizei stoppt den Wagen - und macht eine womöglich brisante Entdeckung. mehr...

Für die Kanzlerin ist der Besuch ein Spagat: Die Menschenrechtslage in Ägypten ist schwierig, aber das Land ist wichtig bei der Bewältigung des Migrationsthemas. Im Streit um die Arbeit deutscher Stiftungen gibt es Zeichen der Entspannung. mehr...

Erst wird der Journalist Deniz Yücel in der Türkei inhaftiert, nun verweigern deutsche Kommunen türkischen Wahlkämpfern Auftrittsorte. Der Streit zwischen beiden Ländern wird schärfer - der Ton auch. Der türkische Justizminister sieht die Demokratie verletzt. mehr...

Wer hat wann über was mit den Russen gesprochen? US-Medien lassen bei ihrer Suche nach kompromittierendem Material nicht locker. Justizminister Jeff Sessions, in seiner Funktion an der Spitze der Untersuchungen, ist nun selbst zum Ziel von Kritik geworden. mehr...