Bericht: 2016 so viele Journalisten in Haft wie nie zuvor

dpa New York. Die Zahl der weltweit in Haft sitzenden Journalisten hat einem Bericht zufolge einen Rekordstand erreicht. 259 Mitarbeiter von Medien säßen weltweit hinter Gittern, teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten in New York in seiner Jahresbilanz mit. Vor allem in der Türkei sei die Zahl nach oben geschnellt. Dort säßen 81 Journalisten hinter Gittern - mehr als seit 1990 je in einem anderen Land zuvor. China, das die Liste im vergangenen Jahr angeführt hatte und wo derzeit 38 Journalisten eingesperrt sind, landete auf dem zweiten Platz, vor Ägypten, Eritrea und Äthiopien.