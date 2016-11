Bericht: Waffenfund bei französischem Terrorverdächtigen

Wieder melden die französischen Behörden einen vereitelten Anschlag. Die Details bleiben wie oft in solchen Fällen zunächst unklar. Nach der Terrorserie der vergangenen zwei Jahre gilt im Land weiter der Ausnahmezustand.

dpa Straßburg. Nach der Festnahme von sieben Verdächtigen bei einer Anti-Terrorfahndung in Frankreich werden neue Details bekannt. Unter den Männern sei ein 37-Jähriger, der bisher an einer Grundschule in Straßburg außerschulische Aktivitäten betreut habe und den Behörden unbekannt gewesen sei.

In seiner Wohnung seien zwei Pistolen gefunden worden, berichtete der Nachrichtensender France Info mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen.

Die Sicherheitsbehörden verhinderten nach früheren offiziellen Angaben mit den Festnahmen in Straßburg und Marseille einen drohenden Terroranschlag. Wo das Attentat geplant war, blieb offen. Der Terrorplan galt laut Bürgermeister Roland Ries nicht dem traditionellen Straßburger Weihnachtsmarkt der Stadt, der am Freitag öffnen soll.