Bergsteiger stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod

dpa Ramsau. Ein vermisster Bergsteiger ist tot in den Berchtesgadener Alpen gefunden worden. Der 57-Jährige aus München sei in steilem Gelände vermutlich ausgerutscht und rund 100 Meter tief gefallen, teilte die Polizei mit. Wann der als bergerfahren geltende Mann genau ums Leben gekommen war, blieb zunächst unklar. Sein Auto hatte bereits seit knapp einer Woche auf einem Wanderparkplatz nahe Ramsau gestanden. Zeugen hatten deswegen die Polizei alarmiert. Am Donnerstag war eine Suche nach dem Mann noch ergebnislos abgebrochen worden.