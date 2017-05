Bentheimer Unterführung bleibt länger gesperrt

Bis Ende Juni wird es nichts – die Baustelle in der Unterführung in Bad Bentheim wird nicht im angepeilten Zeitraum fertig. Wie lange es noch dauert, konnte das Landesstraßenbauamt am Montag noch nicht sagen.

ce/lf Bad Bentheim. Seit Anfang Februar ist die Bahnunterführung in Bad Bentheim nur für Fußgänger und Radfahrer zu passieren – und so bald wie gehofft werden Autos und Lastwagen dort auch nicht wieder fahren können. Auf GN-Anfrage bestätigte Klaus Haberland, Leiter des Landesstraßenbauamts in Lingen, dass sich das Ende der Bauarbeiten noch etwas verschieben wird. Geplant war, dass bis Ende Juni die Fahrbahn saniert ist. Wie lange es nun dauert, konnte er noch nicht sagen. In der kommenden Woche soll es genauere Informationen geben.

Kein Oldtimertreffen im Kurpark

Dass die Baustelle nicht plangemäß fertig werden könnte, hatte sich in der Stadt wohl schon rumgesprochen. So ist die mit der Sperrung verbundene Umleitung ein Grund, warum Veranstalter Jan Oelen das jährliche Oldtimertreffen am Kurhaus abgesagt hat. „Es würde zum Verkehrschaos kommen, wenn alle 250 Autos die Umleitung fahren müssten,“ meinte er gegenüber den GN. Für die Absage des für den 9. Juli geplanten Treffens gab es aber noch einen weiteren Grund: Die Grünflächen sind durch die Wildschweine im vergangenen Oktober verwüstet worden. „Der Rasen muss neu angesät werden. Die Autos würden vermutlich einsacken“, erklärte Oelen. Sofern die Wildschweine den Rasen in Ruhe lassen, soll im kommenden Jahr das Treffen stattfinden.

„Ausschilderung der Umleitung optimieren“

Die CDU Bad Bentheim fordert bei einer längeren Sperrung der Unterführung, dass die Stadtverwaltung die Ausschilderung der Umleitung optimiert. „Direkt an der Autobahn 30 ist sie unvollständig und teilweise irreführend“, sagte CDU-Sprecher Marcel Speker den GN. Es seien vermutlich nur wenig aufwendige Maßnahmen, die hier schon eine spürbare Verbesserung für die betroffenen Anlieger bedeuten würden.