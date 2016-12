Bentheimer Rat beschließt Bürgerwindpark

Bad Bentheim. Der Bad Bentheimer Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2016 einige Projekte auf den Weg gebracht sowie weitere Personalien beschlossen. Ratsherr Bernhard Hofste (SPD) ging in einer kurzen Stellungnahme auf die Diskussion um die Sanierung des Hauses an der Ochtruper Straße 40 ein. „Es ist wichtig, dass die politische Diskussion in den Ratsgremien bleibt und nicht auf Facebook und in der Presse ausgetragen wird.“ Man müsse die Beschlüsse gemeinsam tragen. Keine Partei im Rat habe eine eigene Mehrheit, auch der Bürgermeister nicht. Auch Fördergelder könnten nicht „abgegriffen“ werden, sagte Hofste in Richtung CDU. „Wir wollen durch solche Diskussionen keine Politikverdrossenheit in der Bevölkerung erzeugen“, mahnte er. Heiner Beernink (CDU) entgegnete, dass seine Partei verantwortlich gehandelt habe. „Das hat mit Machtspielen nichts zu tun. Wir haben ja gesagt, dass wir die Fertigstellung nicht blockieren werden.“ Weiteren Bauvorhaben dieser Art will die CDU jedoch nicht zustimmen. „Es mag sein, dass sich das in den vergangenen Tagen ein bisschen hochgeschaukelt hat. Sachlich werden wir uns aber weiter streiten.“ Dies sei auch über die Presse notwendig, um die Bürger in der Diskussion mitzunehmen. Carin Stader-Deters (SPD) betonte, dass sie in der Debatte großen Wert auf die richtige Wortwahl lege.

Bürgerwindpark Waldseite: Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung votierte der Rat für den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Laut Beschlussvorlage der Verwaltung wurde in der vergangenen Woche zudem die Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt. Der Vorhabenträger habe außerdem die Genehmigungen für den Bau der vier Windkraftanlagen erhalten. Damit sei das Baurecht noch im Jahre 2016 geschaffen worden. „Ich werde nicht zustimmen“, kündigte Ratsherr Reinhard Bonke (CDU) in der Sitzung an. „Ich bin nicht generell gegen Windkraft, aber ich bin gegen Windkraft an dieser Stelle, es passt nicht ins Ortsbild.“ Parteikollege Bernd Knief-Verwold, der ebenfalls dagegen stimmte, argumentierte in gleicher Weise. „Wir sollten nur dort Windkraftanlagen bauen, wo sie hinpassen.“ Er kritisierte, dass die Hofstelle auf dem Baugebiet wegen des zu geringen Abstandes zu den Windrädern aufgegeben werden musste.

Kindertagesstätten: Die Bauarbeiten an der Kita Sperberstraße können weitergehen. Einer entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung folgten die Ratsmitglieder einstimmig. Der Krippenanbau soll nun unabhängig von den ausstehenden Fördergeldern beginnen, damit die Fertigstellung und Inbetriebnahme zum Kita-Jahr 2017/18 erfolgen kann. Bürgermeister Volker Pannen nahm diesbezüglich auch den Landkreis in die Pflicht: „Nach unserer Auffassung müsste der Landkreis, zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz, ein Drittel der investiven Kosten tragen, wenn Fördergelder wegfallen.“ Dies werde er in einem Brief an den Landkreis deutlich machen. Auch andere Gemeinden würde das betreffen. „Wenn Fördergelder wegfallen, kann das nicht zum kompletten Schaden der Gemeinden sein.“ Ratsherr Hermann Schulze-Berndt (CDU) machte seiner Verärgerung über die unklare Situation der Fördergelder für den Kita-Ausbau Luft: „Aus Hannover hört man derzeit viel Eigenlob des Landes für den Haushalt. Aber das mit den Fördergeldern für uns bekommen sie einfach nicht hin.“ Für den geplanten Bau der DRK-Kita Kaiserhof riet FDP-Mann Peter Wiering: „Wir sollten da erst anfangen zu Bauen, wenn auch tatsächlich Geld auf unserem Konto eingegangen ist.“

Nachtragshaushalt: Einstimmig verabschiedeten die Ratsmitglieder den Nachtragshaushalt 2016. Gegenüber dem in der Finanzausschusssitzung vom 7. November vorgestellten Entwurf, gab es noch kleinere Änderungen. So erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen von 2.252.700 Euro um 52.000 Euro. Diese Mehreinnahme führt zu einer Erhöhung der Kreisumlage von 7.001.100 Euro um 24.000 Euro. Aufgrund aktuell vorliegender Abrechnungen müssen außerdem die Zuschüsse an den Kindergartenträger für die Kitas in Gildehaus um weitere 15.000 Euro erhöht werden, teilte die Verwaltung mit. Weiterhin sollen die Amtsleiter – soweit nicht schon geschehen – mit Tablet-Computern ausgestattet werden.

Auch muss die unabhängige Stromversorgung zum sicheren Herunterfahren der Server bei einem Stromausfall erneuert werden, außerdem sind technische Erneuerungen an den Servern notwendig. Die genannten Maßnahmen kosten zusammen 13.000 Euro. Im Ergebnishaushalt ist eine Verbesserung von 189.207 Euro gegenüber dem Ursprungshaushalt zu verzeichnen

Ortsvorsteher: Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung für die Ortsvorsteher aus. Berufen wurden Gerold Lansmann (Achterberg), Bernhard Eilering (Bardel), Hermann Holtschulte (Holt und Haar), Günter Kleine Vennekate (Sieringhoek), Helmut Jonas (Waldseite), Wilhelm Schulthindrik (Westenberg) und Gerd Bertels (Hagelshoek). Dirk-Wessel Nordbeck wurde darüber hinaus als Ansprechpartner für den Bereich Bentheim Bauerschaft vom Stadtrat bestätigt. Foto: Konjer