Bentheimer Polizei klärt zahlreiche Straftaten auf

Mehr als 160 Einzelstraftaten werden einem 44-jährigen Mann aus der Obergrafschaft angelastet. Der Beschuldigte, der am Pfingstmontag vorläufig festgenommen wurde, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

gn Bad Bentheim. Die Polizei Bad Bentheim hat intensiv gegen einen Mann aus der Obergrafschaft ermittelt. Ihm werden Tageswohnungseinbrüche, gewerbsmäßige Ladendiebstähle und ein Autodiebstahl angelastet.

Der Mann ist den Beamten der Obergrafschafter Polizei kein Unbekannter. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren gegen ihn ermittelt. Gründe seiner Straffälligkeit sen unter anderem in seiner Sucht nach harten Drogen zu suchen, berichtete die Polizei am Freitag.

Bereits vor Wochen wurden die örtlichen Beamten erneut auf den 44-Jährigen aufmerksam. Er stand im Verdacht, Diebstähle aus Wohnungen und weitere vergleichbare Gelegenheitstaten begangen zu haben. „Unter anderem beging er einen Ladendiebstahl in Schüttorf, wobei er Schnaps und Zigaretten im Wert von etwa 850 Euro gestohlen hat. Er wurde dabei beobachtet, erkannt und verfolgt.“, so die Polizei. Zwar sei ihm die Flucht gelungen, seine Beute habe er jedoch zurückgelassen.

Am Pfingstmontag stahl er einen mit laufendem Motor abgestellten BMW in Schüttorf. „Er fuhr damit in die Niederlande, um sich Hartdrogen zu beschaffen“, weiß die Polizei inzwischen. Das Fahrzeug ließ er in Holland zurück. Er selbst wurde am Abend desselben Tages, nach Rückkehr in die Obergrafschaft, von der Polizei Bad Bentheim vorläufig festgenommen.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen. „Der Beschuldigte zeigte sich im Verlauf der Vernehmungen kooperativ und räumte bislang 161 Einzeltaten ein“, berichtete die Polizei am Freitag. Ihm werden allerdings weitere Taten angelastet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Bei seinen Diebstählen aus Wohnungen erbeutete der Täter Schmuck und Bargeld sowie Laptops. Einige Geräte verkaufte er und benannte auch den Käufer der Gegenstände. Gegen diesen Hehler wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Geräte konnten sichergestellt werden.

Ermittlungen gegen weiteren Obergrafschafter

Gegen einen weiteren 44-jährigen Mann aus der Obergrafschaft ermitteln die Polizeibeamten aus Bentheim wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Der Mann soll seit längerer Zeit die Drogensucht des Festgenommenen ausgenutzt haben, indem er große Mengen von aus Diebstählen stammenden Tabak und Spirituosen aufkaufte. Die Wohnung dieses mutmaßlichen Hehlers wurde am Donnerstag von der Polizei durchsucht, da die Beamten konkrete Hinweise auf ein Schnapslager im Keller des Hauses hatten. Die Flaschen waren allerdings nicht mehr aufzufinden.

Der Mann räumte zwar ein, dass dort zuvor größere Mengen Alkohols gelagert waren, behauptete jedoch, dass dieser Vorrat über Pfingsten bei einer Feier in einem Schrebergarten von einer Gruppe feiernder Anhänger des Fußballclubs Besiktas Istanbul ausgetrunken worden sei. Namen von den angeblich ungefähr 100 Teilnehmern wollte er auf Nachfrage nicht nennen. Die Polizei Bad Bentheim sucht daher Zeugen, denen eine entsprechende Feier bekannt geworden ist oder die sogar daran teilgenommen haben. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim melden.