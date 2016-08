Bentheimer Jagdhornbläser feiern 60-Jähriges

Auf stolze 60 Jahre kann die Jagdhorn-Bläsergruppe Hegering I Bad Bentheim zurückblicken. Mit einem geselligen Treffen feierte die Gruppe dies in der Alten Schule in Holt und Haar.

emk Holt und Haar . Hermann Arning hatte zusammen mit Herbert Schoonert und Hans-Gerd Krabbe vor 60 Jahren die Gruppe gegründet. Arning wurde vor 80 Jahren in Nordhorn geboren. Im Alter von acht Jahren zog er mit seiner Familie nach Bardel. „Herbert Schoonert war Bläser aus Gildehaus. Er ging bei uns zur Jagd. Durch ihn habe ich das Jagdhornblasen gelernt“, erzählt Arning. Konzerte habe er zu seiner aktiven Zeit nicht erlebt. Mittlerweile musiziert die Bläsergruppe schon mal bei der Hubertusmesse in Gronau, bei Hochzeiten, Geburtstagen oder bei anderen Festen. „Bei Bläserwettbewerben nehmen wir auch teil. Der nächste ist am Sonntag, 4. September, ab 13 Uhr im Kloster Frenswegen“, sagt Horst Dräger, Vorsitzender der Bad Bentheimer Gruppe, nicht ohne Stolz. Der 75-jährige Dräger bläst mittlerweile seit 36 Jahren ins Horn.

Er war es auch, der einen kurzen Rückblick wagte. Vor 62 Jahren haben sich drei Jäger aus Bentheim und Umgebung im Teehaus Aarnink getroffen, um gemeinsam Jagdsignale zu blasen. Sie gründeten 1956 unter dem Vorsitz von Herbert Schoonert die Jagdhornbläsergruppe Hegering I Bad Bentheim. Anfangs traf man sich in der Gastwirtschaft Schepers in Bardel, danach in der Gaststätte Arnold Bitter in Gildehaus. Seit 1999 fanden die Treffen in den Räumen der Familie Horstmann in Sieringhook statt.

Enge Zusammenarbeit zwischen den Bläsergruppen in Bad Bentheim und in Nordhorn

Nach der Renovierung der Alten Schule in Holt und Haar wird dieser Ort seit einem Jahr für Übungsabende genutzt. Seit 2002 besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bläsergruppen in Bad Bentheim und in Nordhorn. Unter der Leitung von Werner Lau üben sie zusammen. Dadurch entstanden enge Freundschaften zu den Mitgliedern der Nordhorner Gruppe. Stellvertretend für den Bläserchor Hegewald Nordhorn bedankte sich Erika Leferink dafür.

Pflege des Brauchtums und Geselligkeit

Musikalisch wurde es auch, als beide Bläsergruppen zusammen die bekannte Melodie „Der Jäger aus Kurpfalz“ anstimmten und die Ehrenfanfare bliesen für Mitbegründer Hermann Arning. Einer der jüngsten Mitglieder ist Harald Ahuis mit 43 Jahren. Er ist erst seit einem halben Jahr Bläser in dieser Gruppe. „Seit vier Jahren bin ich Jäger. Da gehört das Jagdhornblasen dazu. Die Pflege des Brauchtums und die Geselligkeit gefallen mir sehr“, lobt Ahuis. „Auf die Geselligkeit legen wir großen Wert. Wir würden uns aber auch über neue Jagdhornbläser freuen“, ergänzt Horst Dräger. Jeden Montagabend von 20 bis 22 Uhr wird in der Alten Schule in Holt und Haar geübt. Interessierte sind herzlich willkommen.