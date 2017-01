Bentheimer Grundschulleiterin offiziell im Amt

Bad Bentheim. Seit diesem Schuljahr leitet Eva Klein-Reesink die Grundschule Bad Bentheim (die GN berichteten). Am Freitagvormittag gab es nun die offizielle Amtseinführung mit einer kleinen Feierstunde im Forum der Grundschule an der Brennereistraße.

Nach einer kurzen Aufführung zur Begrüßung durch die Schüler und einer musikalischen Eröffnung durch die Chor-AG der Klassen 1 und 2 richtete Schuldezernent Gerhard Nögel das Wort an die Gäste. Er skizzierte kurz den beruflichen Werdegang der neuen Rektorin, die aus Schüttorf stammt und zuvor unter anderem am Studienseminar in Nordhorn als Fachseminarleiterin Deutsch tätig war. „In Zeiten, in denen es schwierig ist, Leitungsstellen zu besetzen, ist es umso schöner, jemanden wie Sie zu gewinnen“, lobte Nögel. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie die Richtige hier sind.“ Bürgermeister Dr. Volker Pannen zog Parallelen zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trum, die ebenfalls am Freitag stattfand. „Ich habe gelesen, heute sei Trumps Tag. Hier ist es aber dein Tag und das ist auch gut so.“ Wie der scheidende US-Präsident Obama habe Eva Klein-Reesink große Kompetenzen und gehe sehr respektvoll mit anderen Menschen um. „Die Vorschusslorbeeren, die du bekommen hast, sind absolut verdient.“ Volker Pannen nutzte die Gelegenheit, für eine leistungsgerechte Besoldung für Leitungspersonal zu plädieren und bat Gerhard Nögel, sich dafür bei der Landesregierung einzusetzen. Auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit freut sich auch der Schulelternrat, das machte die stellvertretende Vorsitzende Anja Speker deutlich.

Für das Kollegium sprachGundula Beck-Bitter und ging auf die Mitarbeiterporträts ein, die im Eingangsbereich auf einer gebastelten Nachbildung der Burg Bentheim angebracht sind. Als Burgvorsteherin gehöre es zu Klein-Reesinks Aufgaben, die Übersicht über das ganze Treiben zu haben und dafür zu sorgen, dass sich jeder wohlfühle. Beck-Bitter sprach die Eigenschaften an, die für die Arbeit als Schulleiterin notwendig sind und die Kollegen überreichten thematisch passende Geschenke – etwa ein Fernglas für den Weitblick, um die Gefahren schon aus der Ferne zu erkennen. Bodo Wolff, Leiter der Musikakademie, trug eine kurze Geschichte aus dem Kinderbuch „Winnie Puuh“ vor und zog daraus Vergleiche zu den verschiedenen Eigenschaften im Job einer Schulleiterin. „Ich wünsche dir, dass du das Amt gut füllst und damit glücklich wirst“, sagte Wolff abschließend. Einige Wünsche trugen die Klassensprecher der Klassen 3 und 4 an ihre Schulleiterin heran. Neben Spaß und Glück und gutem Unterricht standen auch Wünsche wie „Hausaufgaben abschaffen“, „längere Pausen“ oder ein „späterer Schulbeginn“ auf der Liste.

Zwischendurch sorgten immer wieder musikalische Aufführungen für einen schönen Rahmen. Stimmungsgeladen waren etwa die Auftritte der „Schülerbande“ aus den Klassen 3 und 4 oder der „Bongo-AG“ mit einem Trommelgewitter. Einen eindrucksvollen Auftritt legte der kleine Antonio Sousa mit seinem Violoncello hin. Auf dem Klavier begleitet von Jan Broekhuijssen präsentierte er „Allegro“ von Christoph Schaffrath. Auch das Kollegium hatte ein Musikstück einstudiert und sag „Ein Hoch auf Eva Klein-Reesink“. Das „Flötenquartett“ bot „Gavotte“ von Johann Sebastian Bach.

„Ich habe hier eine sehr gut aufgestellte Schule übernommen. Sowohl wirtschaftlich als auch atmosphärisch“, sagte Eva Klein-Reesink. „Der Stadt liegt die Schule sehr am Herzen, das merkt man. Auch der Elternrat und die Elternvertreter sowie der Schulvorstand – alle denken mit und wollen mitgestalten. Das ist auf jeden Fall gewünscht.“

Einen kleinen Einblick in ihre Pläne gab die neue Schulleiterin auch. Sie strebe eine enge Verbindung mit einer psychologischen Beratungsstelle an. „Ich stelle die Schule gerne als Modellprojekt zur Verfügung.“ Schülern mit emotional/sozialem Förderbedarf müsse eine Chance gegeben werden. „Ich nehme da gerne Unterstützung des Schulträgers und der Landesschulbehörde an“, sagte Klein-Reesink in Richtung der Amtsträger.