Bentheimer Familie lebt seit drei Jahren in Kanada

Bad Bentheim / Halifax. Ein kleines Haus am See oder auch direkt am Ozean: Danach suchen die Küpers derzeit in der Provinz Nova Scotia. „In Deutschland würde dieser Traum bei normalem Verdienst wohl ein Traum bleiben. In Kanada können wir ihn verwirklichen, wie so vieles andere auch“, erzählt Arno Küpers.

Bereits seit drei Jahren lebt der Bad Bentheimer mit seiner Frau Tanja und Tochter Caroline in Halifax, der Provinzhauptstadt. Die Idee nach Kanada auszuwandern, entstand 2013 quasi über Nacht: „Wir haben in einem Reiseprospekt Fotos von der wunderschönen Landschaft gesehen und dachten: jetzt oder nie.“ Als die Tochter die Schule abschloss, packten die Küpers ihre Sachen und machten sich auf den Weg in die 390.000-Einwohner-Stadt. „Bislang haben wir mitten in Halifax gewohnt. Jetzt zieht es uns aber mehr in die Natur“, erklärt Arno Küpers.

Wildromantische Strände

Die kanadische Natur kennen die Eheleute bereits sehr gut. An Wochenenden gehen sie oft mit ihrer Tochter, die in Kanada studiert, wandern und erkunden die Provinz. „Hier gibt es Tausende Seen und gerade im Sommer wird es auch richtig heiß, meist um die 30 Grad“, sagt Arno Küpers. Er erzählt, dass Besucher davon oft überrascht seien. „In Deutschland verbindet man mit Kanada eher ein kaltes, arktisches Klima“. Nova Scotia liegt jedoch auf einer Höhe mit Südfrankreich. Angetan haben es dem Mitarbeiter einer IT-Firma die Städte und kleinen Dörfer seiner neuen Heimat. „Halifax ist ein lebendiges urbanes Zentrum mit vier Universitäten, sehr vielen kleinen Pubs und netten Menschen“, so Küpers. Die Küste Nova Scotias hingegen sei geprägt von idyllischen Fischerdörfern, wildromantischen Stränden und einsamen Leuchttürmen.

Immer warm und sonnig ist es in Halifax nicht, räumt Küpers ein. Die kalte Jahreszeit in der Provinz dauert meist vier Monate, teils bis Ende April. „Die Landschaft ist im Winter wie verwandelt. Einige Straßen sind dann nicht mehr passierbar, vor allem wenn Schneestürme einsetzen. Einmal lag am nächsten Morgen ein Meter Neuschnee“, berichtet er.

Neue Freunde zu finden, sei ihm und seiner Frau, die in einer Bank arbeitet, leicht gefallen: „In Kanada sind die Menschen sehr aufgeschlossen. Schon beim Umzug haben uns die neuen Nachbarn unter die Arme gegriffen. Das war klasse“. Die Menschen hätten sie so akzeptiert, wie sie sind. „Groß umstellen oder anpassen mussten wir uns deshalb nicht. Halifax ist sehr multikulturell und gerade Deutsche genießen einen sehr guten Ruf.“ Von diesen gebe es einige, darunter auch Grafschafter, erzählt Arno Küpers: „Ich habe bereits zwei Autos mit NOH-Kennzeichen entdeckt. Ich frage mich, aus welchem Ort in meiner alten Heimat sie wohl kommen.“ Aktiv nach ihnen suchen, möchte er allerdings nicht. „Ich bin ja nicht nach Kanada ausgewandert, um hier nur mit anderen Deutschen Kontakt zu haben“, erklärt Küpers.

Das Einzige was er aus seiner alten Heimat manchmal vermisst, „ist eine Currywurst. Aber hier gibt es gute Alternativen“. Typisch für die kanadische Atlantikküste seien vor allem Hummer-Gerichte. „Im Fastfood-Restaurant werden Hummer-Burger, im Coffeeshop Hummer-Sandwiches und im Supermarkt auch lebende Hummer verkauft“, erzählt er. Hummer-Fleisch sei in Kanada keine Delikatesse, sondern ein normales Gericht.

Nach Deutschland zurückzukehren, können sich die Eheleute Küpers nicht vorstellen: „Unser Ziel ist es, in Kanada alt zu werden.“