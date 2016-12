Bentheimer Bahnhof: Warten aufs Fördergeld

Nicht die Züge, sondern die Umbauarbeiten werden in diesen Tagen am Bad Bentheimer Bahnhof durch Verspätungen auffällig. Jetzt lässt auch noch ein Förderbescheid aus Hannover auf sich warten.

Bad Bentheim. Ein halbes Jahr sind die Bauarbeiten am Bad Bentheimer Bahnhof bereits im Verzug. Die Verantwortlichen bei Stadt und Bentheimer Eisenbahn möchten erst die andauernden Arbeiten der Deutschen Bahn abwarten, damit sich die Bauarbeiten nicht gegenseitig behindern. Nun könnten sich aufgrund noch nicht bereitstehender Fördergelder die Arbeiten noch weiter verspäten.

Förderbescheide

Insgesamt erhoffen sich Stadt und Bentheimer Eisenbahn eine Förderung von 1,1 Millionen Euro von der Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover. 400.000 Euro für das Bahnhofsgebäude sind bereits genehmigt worden. „Es steht aber noch eine zweite Förderung über 700.000 Euro für die Bahnhofsumgebung zur Diskussion“, berichtet Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Britta Kwakkel vom Bauamt erhofft sich sogar eine Förderung in Höhe von 900.000 Euro: „Wir haben die Planungen noch einmal geändert und die Radstation mit eingebunden. Deswegen müssten wir mehr kriegen.“

Bauvorhaben

Mit wie viel Euro das Projekt schlussendlich gefördert wird, ist noch unklar. Wie Kwakkel berichtet, beruft sich die Landesnahverkehrsgesellschaft darauf, dass mit den Bauarbeiten für den Vorplatz des Bahnhofes erst später begonnen werden soll, als mit dem Empfangsgebäude. Daher sei der definitive Bescheid über die Förderhöhe für den Vorplatz erst im kommenden Jahr notwendig. Diese Denkweise stößt jedoch bei den Verantwortlichen auf Widerstand. „Einige Arbeitsschritte überschneiden sich. Deswegen ist es unsinnig, nicht beide Bescheide gleichzeitig herauszugeben“, sagt Pannen.

Noch vor dem Weihnachtsfest wollen die Verantwortlichen nach Hannover reisen, um vor Ort für einen zeitnahen zweiten Förderbescheid zu plädieren. „Weil die genaue Summe noch nicht feststeht, hat die Bentheimer Eisenbahn beim Kaufvertrag natürlich zögern lassen“, sagt Pannen. Die Misslage sei aber nicht dramatisch, denn schließlich stehe nun der Notartermin für den Vertrag fest: Am 14. Dezember sollen die Verträge unterschrieben werden. Dann soll nach der Übernahme des Bahnhofes seitens der Stadt im Jahr 2014, der Bahnhof in die Hände der Bentheimer Eisenbahn übergehen. „Das ist auch richtig so, eine Stadt sollte keinen Bahnhof besitzen. Da müssen Profis ans Werk. Aber nur so konnten wir damals den Bahnhof sichern“, meint Pannen.

Pläne

Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Bauarbeiter Mitte Februar anfangen können. Im Sommer nächsten Jahres soll schon das Sozialamt in das alte Zollgebäude einziehen können. „Bei so großen Bauprojekten mit so hohen Fördersummen ist immer mit Verzögerungen zu rechnen“, zeigt sich Pannen gelassen.