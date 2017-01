Bentheim: Neues Innenleben für katholische Kirche

Die Pläne für die Sanierung des Inneren der katholischen Kirche in Bad Bentheim sind fertig. Am Sonntag stellte Architekt Horst Jäkel in einer Versammlung der Gemeindemitglieder den geänderten Grundriss vor.

hsb/ce Bad Bentheim. Das Innere der 340 Jahre alten katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Bad Bentheim soll noch in diesem Jahr renoviert werden – wenn die vollständige Zustimmung der Diözese vorliegt und die Finanzierung gesichert ist. Das wurde am Sonntag während einer Pfarrversammlung in dem Gotteshaus bekannt gegeben. Gottesdienste sollen zwischenzeitlich im Schwesternhaus an der Hofstiege sowie in der St. Anna-Kirche in Gildehaus gefeiert werden.

Mehr Platz, aber weniger Sitze im Innenraum

Der Bad Bentheimer Architekt Horst Jäkel stellte bei der Versammlung den geänderten Grundriss der Kirche vor: Insgesamt soll das Innere großzügiger gestaltet werden. Es wird weniger Sitze geben, dafür rückt der Altar – der aus Sandstein neu gefertigt wird – weiter vor den Chorraum. „So ist die Kirche für die Zukunft ausgerichtet“, ist sich der Architekt, der fast eineinhalb Jahre mit der Gemeinde an den Plänen gearbeitet hat, sicher.

Außerdem soll im Inneren unter der Empore eine schmiedeeiserne Gitterwand eingezogen werden. „So können Touristen den historischen Hochaltar bewundern, auch wenn die Kirche eigentlich geschlossen ist“, erläuterte Jäkel. Das Taufbecken wird in der Mitte des Kirchenschiffs stehen. Schließlich soll die Tür des Nebeneingangs an der Südseite durch einen Glaskubus ersetzt werden. „Er lässt mehr Licht durch, erlaubt einen Blick auf das Innere und ist als Eingang behindertengerecht“, führte Jäkel aus.

Gemeinde hat schon 72.000 Euro an Spenden gesammelt

Begonnen werden die Arbeiten mit der Erneuerung des Putzes. Auch die Modernisierung der Elektroinstallation und die Verbesserung der Heizung stehen auf dem Programm. Bei gesicherter Finanzierung werden dann auch die künstlerisch wertvollen Gemälde der Inneneinrichtung restauriert.

Der Kirchenvorstand rechnet mit Gesamtkosten von ungefähr 750.000 Euro. 420.000 Euro werden vom Bistum Osnabrück und von der Gemeinde selbst beigesteuert. Weitere Zuschussanfragen und Förderanträge wurden gestellt. Spenden sind bisher in Höhe von 72.000 Euro eingegangen.