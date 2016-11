Bentheim hält beim 0:2 in Biene lange Zeit gut mit

gn Biene. Das erste Rückrundenspiel hat dem SV Bad Bentheim nicht die erhoffte Wende gebracht. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Landesliga verlor am Sonntag beim SV Holthausen-Biene mit 0:2 (0:1). Die Treffer für die Emsländer erzielten Amin Rahmani (28.) und Frank Gerdelmann (29.). Bis zum zweiten Gegentor war die Mannschaft der Trainer Mario Fischer und Jörg Husmann ebenbürtig; danach allerdings waren die Gastgeber dem dritten Treffer näher als die Obergrafschafter dem Anschlusstor.

Dabei hatte die Partie für den SVB verheißungsvoll begonnen. Nachdem Fabian Große Vennekate (4.) das Biener Tor knapp verfehlt hatte, nahm kurz darauf Husmann Maß. Auf Vorlage von Sebastian Schmagt zwang der Spielertrainer den Biener Torhüter Lars Wentker mit einem Schuss aus acht Metern zu einer Fußabwehr; der Ball landete am Pfosten und wurde von einem Verteidiger zur Ecke geklärt (6.). Nach elf Minuten bewahrte auf der anderen Seite Lars Möhring den SVB vor dem Rückstand; der Torhüter fischte einen Kopfball von Gerdelmann (11.) aus dem Winkel, ehe Abwehrkollege Nico Neumann die Gefahr endgültig bereinigte. Beim 0:1 allerdings war Möhring machtlos, als Rahmani (28.) einen Freistoß über die Mauer ins Bentheimer Tor zirkelte.

Große Aufregung herrschte um die 40. Minute, als die Gäste Elfmeter forderten, aber nicht bekamen. Mirko Fischer war ihrer Ansicht nach im Strafraum gefoult worden. „Der Schiedsrichter hatte die Pfeife im Mund, aber der Pfiff kam nicht“, berichtete Betreuer Christian Harink, für den klar war: „Das hätte einen Elfer für uns geben müssen.“ Noch vor der Pause mussten die Bentheimer dann erstmals wechseln, nachdem sich Hannes Schevel das Knie verdreht hatte; er wurde durch Dennis Maschmeier ersetzt und nach dem Spiel zur Untersuchung ins Paulinenkrankenhaus in Bad Bentheim gebracht.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Biene auf 2:0 (67.), als Gerdelmann eine Hereingabe von Simon Schäfer nutzte. Der Pfosten bewahrte den SVB vor dem dritten Gegentor (65.). Mit der Einwechslung von Florian Roggmann für Philipp Schmidt wollten die Gäste zur Schlussoffensive ansetzen. Roggmann ging als zweiter Stürmer in den Angriff; die Abwehr wurde zur Dreierkette reduziert. Doch frischen Wind brachte das nicht in die Offensivaktionen des Tabellenvorletzten; bis auf einige Standardsituationen, die aber auch nicht wirklich Gefahr brachten, sprang nichts mehr heraus.

„Schade“, bedauerte Harink, „da war mehr drin.“ Denn: Bis zum zweiten Gegentor haben wir gut gespielt, aber uns hat einfach das Glück gefehlt.“ Am kommenden Sonntag ist mit Kickers Emden der Tabellenzweite zu Gast in der Obergrafschaft – wenn denn gespielt werden kann. „An diesem Wochenende waren die Plätze bei uns gesperrt“, berichtete Harink, „wir müssen abwarten, wie sich das Wetter in dieser Woche entwickelt.“