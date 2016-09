„Ben Green“ eröffnet

Die FSH GmbH mit Hauptsitz in Rheda-Wiedenbrück eröffnete am 17. März in Nordhorn ihren neuen Markenstore „Ben Green“ und erweitert damit ihr Filialnetz.

gn Nordhorn. Im neuen Geschäft in der Hauptstraße 1 in Nordhorn erwartet den Kunden eine außergewöhnlich große Auswahl an Hemden, Pullovern, Sweatshirts, Boxershorts und Krawatten und das alles zu einem sehr attraktiven Preis.

Die FSH GmbH ist ein Textilunternehmen mit dem Schwerpunkt Herrenhemden und vertreibt diese unter ihrer eigenen Hemdenmarke „Ben Green“ europaweit. FSH produziert darüber hinaus für namhafte Modelabels in Europa im Kundenauftrag Hemden. Die Produktion selbst ist in Asien. Als Familienunternehmen ist es der FSH GmbH sehr wichtig, dass soziale und ökologische Standards in den eigenen Produktionen eingehalten werden. So engagiert sich die FSH GmbH im „Bündnis für nachhaltige Textilien“, gehört dem Fairtrade-Verbund an und ist Mitglied im „Fire and Saftey Accords“. Darüber hinaus organisiert FSH Lehrgänge in den Produktionsländern, um die Mitarbeiter über ihre Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten aufzuklären. Die FSH GmbH unterhält Tochterfirmen in der Schweiz in Zürich, in Hongkong in China und Dhaka in Bangladesch. Das eigene Modelabel „Ben Green“ Ist eine modische Hemdenmarke, die sich insbesondere auf den Fachhandel spezialisiert hat. Es werden sowohl klassische Hemden in bügelfreier Qualität als auch modische Freizeithemden produziert. Die Kollektion und das Design werden am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück entwickelt. Der Vertrieb der Marke erfolgt dann europaweit in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Russland, Frankreich, Irland, Großbritannien, Finnland, Dänemark und sogar bis nach Taiwan.

Weitere Informationen gibtes auch im Internet unter www.fsh·gmbh.com oder www.ben-green.de.