Anschläge auf eine Moschee und einen der Veranstaltungsorte zur Einheitsfeier in Dresden alarmieren die Sicherheitsbehörden. Nun ist offenbar ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Eine zersplitterte Scheibe am Congress Center Dresden. Dort findet am Tag der Deutschen Einheit der Empfang des Bundespräsidenten statt. Foto: Arno Burgi

Polizisten vor der Fatih Camii Moschee in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert

Bekennerschreiben zu Anschlägen in Dresden aufgetaucht

dpa Berlin. Nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden liegt nach Angaben des sächsischen Innenministers Markus Ulbig (CDU) ein Bekennerschreiben vor. Die Echtheit werde noch geprüft, sagte Ulbig im ZDF-„Morgenmagazin“.

Das Schreiben sei auf der Internetseite „linksunten.indymedia.org“ veröffentlicht worden, Experten hätten es gesichert, sagte Ulbig. Inzwischen sei es dort wieder entfernt worden. Wer sich in dem Schreiben zu den Anschlägen bekannt haben soll, sagte der CDU-Politiker nicht.

Zwei Sprengsätze waren am Montagabend innerhalb kurzer Zeit vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums in Dresden explodiert. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei fand an den Tatorten Reste professionell gebauter Sprengsätze.

Die Ermittlungen liefen derzeit in alle Richtungen, sagte Ulbig. Wenn jemand gegen eine Moschee vorgehe, könne man eine rechtsextremistische oder zumindest ausländerfeindliche Tat nicht ausschließen.

Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) hatte am Dienstagabend am Rande einer Mahnwache von einer neuen, inakzeptablen Stufe von Hass und Gewalt gesprochen. „Ich glaube, jetzt muss wirklich allen klar werden, dass man hier aufstehen muss und für eine Demokratie eintreten muss“, sagte er dem MDR. Das demokratische Zusammenleben stehe auf dem Spiel.

Der Generalsekretär der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), Bekir Alboga, sprach von einem tragischen Ereignis. „Terrorismus und Gewaltanwendung sind eine Gefahr für uns alle“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur nach einem Gespräch mit dem Imam der Dresdner Moschee. Für die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) zeigen die Anschläge „das drastische und gewalttätige Ausmaß menschenfeindlicher Stimmung“. Der Hass gegen Muslime sei alarmierend.

Seit Montagnacht werden drei Moscheen und zwei weitere islamische Einrichtungen der Stadt besonders geschützt. Die Polizei hat zudem ihren Einsatz zur Einheitsfeier früher als geplant begonnen. Sie gab keine weiteren Details zu den Anschlägen bekannt.