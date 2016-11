dpa St. Nikolaus. Aus aller Welt haben Kinder in diesem Jahr bereits an den Nikolaus geschrieben - und warten nun auf seine Antwort: Beim Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus seien rund 4000 Briefe eingegangen, sagte die Leiterin der Kinderbriefaktion in St. Nikolaus, Sabine Gerecke. Etwa 3000 Briefe habe der Nikolaus mit seinen ehrenamtlichen Helfern schon beantwortet. Die Antwortschreiben würden aber nicht vor dem 5. Dezember versandt. Die Briefe stammten aus vielen Ländern.