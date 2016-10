Bei „Young Boulevard“ hinter der Bühne

Das Theater-Ensemble „Young Boulevard“ führt in diesem Jahr Shakespeares sämtliche Werke – immerhin 37 abendfüllende Stücke und 154 Sonette mit 1834 Rollen in „leicht gekürzter“ Fassung – auf. Und das nur mit den drei Schauspielern Florian, Julian und Nils auf der Bühne, Danica dahinter und natürlich einigen Technikern für Ton und Licht. Wir durften bei der Generalprobe im Forum Burggymnasium miterleben, wie es auf – aber vor allem, wie es hinter der Bühne zugeht.

19.18 Uhr: Die Bühne wird hergerichtet, Tische und Stühle im Zuschauerraum werden aufgebaut. Noch sind alle Beteiligten recht entspannt und plaudern angeregt über verschiedene Themen. Letzte Requisiten werden an Ort und Stelle geräumt. Die Kostüme noch ein letztes Mal überprüft.

19.30 Uhr: In einem gesonderten Raum hinter der Bühne machen die Schauspieler Stimmlockerungsübungen und gehen einzelne Textpassagen noch einmal durch. Die Nervosität steigt langsam merklich bei allen Beteiligten. Auch die Technik hinter der Bühne wird noch mal eingehend inspiziert. Das letzte Kostümzubehör für den ersten Auftritt wird zusammengesucht und angezogen. Die Vorhänge werden zugezogen. Es ist dunkel. Man hört, wie sich der Zuschauerraum langsam füllt.

19.45 Uhr: Das Licht hinter der Bühne geht an. Die Vorhänge werden ein allerletztes Mal zurecht gezupft. Der erste Auftritt wird noch einmal kurz besprochen. Die Unruhe hinter der Bühne steigt. Die Schauspieler gehen nervös umher und dehnen und strecken sich noch einmal, bevor es losgeht.

20 Uhr: Die Vorstellung beginnt. Nach und nach haben die drei Schauspieler ihren Auftritt. Zunächst ist es hinter der Bühne sehr entspannt und man kann sogar den Dialogen auf der Bühne folgen. Doch dann kommen die ersten Kostümwechsel und die damit verbundene Hektik. Großes Umziehen ist in der Kürze der Zeit (37 Stücke in knapp zwei Stunden!) natürlich nicht möglich. Aber verschiedene T-Shirts, Perücken, Aluhüte, Metzgerschürze und noch so einiges müssen in der richtigen Szene zum Einsatz kommen.

Während Florian, Julian und Nils auf der Bühne agieren, sorgt Danica hinter der Kulisse dafür, dass rechtzeitig zu jedem Szenenwechsel die passenden Kostüme für alle bereit liegen, sie hilft den Schauspielern beim An- und Umziehen und sorgt dafür, dass jeder die richtigen Requisiten mitnimmt.

Je häufiger es zu Kostümwechseln kommt, desto unübersichtlicher wird es hinter der Bühne und umso schwerer, den Überblick zu behalten. Aber trotz der Hektik und dem damit verbundenen Stress bleibt die Laune bei allen gut. In Phasen mit weniger vielen Wechseln räumt Danica Utensilien, die nicht mehr benötigt werden, zusammen und sortiert sie, damit später nichts verwechselt wird.

21.05 Uhr: Es ist Pause. Der erste Teil ist geschafft. Die Zeit wird genutzt, um etwas zu trinken, draußen frische Luft zu schnappen und sich auf den zweiten Teil vorzubereiten. Vor den Zuschauern und den Beteiligten liegt „nur“ noch ein Shakespearestück, das noch bewältigt werden muss – nämlich der Klassiker „Hamlet“.

21.20 Uhr: Die Pause ist zu Ende, es geht weiter. Zunächst kommt ein sehr ruhiger Einstieg in das Stück. Doch das bleibt nicht so: Wenig später kommt alle paar Sekunden einer der drei Schauspieler nach hinten gestürmt, um sein Kostüm zu wechseln. Außerdem müssen hinter der Bühne einige der Requisiten bedient werden. Auch dafür ist Danica zuständig.

Mit der Hektik kommt es bei der Generalprobe zu einigen Patzern, beispielsweise rollen Requisiten auf die Bühne, die in dem Moment da gar nichts zu suchen haben. Doch das stört den Spielfluss überhaupt nicht und die Stimmung bleibt trotzdem auch hinter der Bühne gut.

22.08 Uhr: Applaus. Es ist geschafft. Das Stück ist zu Ende und alle Schauspieler sind sehr erschöpft, wieder hinter der Bühne.