Bei Schülerakademie über den Tellerrand schauen

Lingen. Sich freiwillig in den Ferien zusammensetzen und über den „schulischen Tellerrand“ blicken – das haben rund 100 Gymnasiasten aus der Grafschaft Bentheim und dem Emsland in den Herbstferien bei der 14. Schülerakademie im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH) in Lingen-Holthausen getan. Ziel war es, neue Erfahrungen zu machen und Interessen zu stärken.

Auch ich als Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus war dabei. Wir konnten an verschiedenen Workshops teilnehmen. Dazu zählten unter anderem: Rhetorik und Kommunikation; ein Filmworkshop für Einsteiger in die Filmarbeit; Verbrechen und Strafe: Einführung in unser Strafrecht; Ethik in der Medizin; ein theaterwissenschaftliches Grundlagenseminar und Japan Now.

Gerade die Mittagspausen boten immer eine gute Möglichkeit, neue Leute aus anderen Workshops kennenzulernen. Dabei habe ich zum Beispiel mitgekriegt, dass der Workshop Theaterwissenschaft sehr theoretisch und Strafrecht relativ trocken sei. Im Gegensatz zum Film-Workshop, den ich mir ausgesucht hatte. Bei uns stand vor allem die Kreativität und „learning by doing“ im Vordergrund. Erst hat uns unser Referent Marius Schott einiges an Theorie beigebracht. Es folgten Tipps zu Kameraperspektiven, Bildqualitäten und wofür die Off-Stimme nützlich sein kann.

Da in den anderen Workshops – gerade im Strafrecht und bei Ethik in der Medizin – eher ernste Themen behandelt wurden, wie Strafrecht oder Ethik in der Medizin, waren wir uns schnell einig, dass unser Film vor allem Humor haben sollte. Also machten wir uns ans Werk. Schon am zweiten Tag schlossen wir unsere Dreharbeiten ab, sodass wir uns allesamt dem Schnitt zuwenden konnten. Am dritten Tag stand nach dem Workshop unsere Exkursion an. Wir konnten uns aussuchen, wohin wir wollten. Zur Auswahl standen das TPZ-Theaterzentrum in Lingen; Rosen-Engineering in Lingen; Georg Utz GmbH in Schüttorf; das Hümmling Hospital in Sögel und die Kampmann GmbH in Lingen.

Video Schülerakademie Film ab Trailer Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Ergebnis des Film-Workshops der 14. Schülerakademie in Lingen. An der Workshop-Woche haben Schülerinnen und Schüler der Gymnasien der Grafschaft und des Emslandes teilgenommen.

Danach war es ein bisschen stressig, denn im Anschluss ging es direkt zur Berufsbildenden Schule für Technik und Gestaltung in Lingen. Bei der BBS angekommen, hat uns einer der Lehrer erzählt, wie der Alltag an der Schule verläuft und was man alles lernen kann. Innerhalb der Berufsbildenden Schule fand anschließend eine Kontaktmesse mit verschiedenen Firmen statt.

Am Mittwochabend gab es die erste Präsentation unserer Workshops. Marius, unser Referent, hatte schon einen kurzen Trailer für unseren Film zusammengeschnitten. Es war sehr interessant zu sehen, was die anderen Workshops in der kurzen Zeit bereits geschafft hatten. Am vorletzten Tag haben wir unsere einzelnen Clips zusammengestellt und kamen auf ungefähr 16 Minuten – leider viel zu lang, sodass der Film auf die Hälfte gekürzt werden musste. „Killing babies“ nennt man das bei den Filmemachern. Und als wir dann von jedem Clip etwas gekürzt hatten, waren wir immerhin bei zehn Minuten. Die zwei Minuten, die wir noch rauskürzen mussten, kamen uns plötzlich sehr lang vor und nach einer gefühlt zweistündigen Diskussion wurden weitere „Babys getötet“.

Video Schülerakademie: "Bart aber fair" Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Ergebnis des Film-Workshops der 14. Schülerakademie in Lingen. An der Workshop-Woche haben Schülerinnen und Schüler der Gymnasien der Grafschaft und des Emslandes teilgenommen.

Am Freitag wurde die Schülerakademie im Rahmen einer öffentlichen Abschlussveranstaltung beendet. Die Ergebnisse der Workshops wurden durch uns Teilnehmer den geladenen Gästen, wie Schulleiter Wirtschaftsverbände und Lehrer, präsentiert und anschließend wurde uns das Teilnahme-Zertifikat durch Staatssekretärin Erika Huxhold in Vertretung der niedersächsischen Kultusministerin überreicht.

Insgesamt war es eine sehr schöne Woche, in der ich sehr viel Neues gelernt habe. Ein bisschen erschöpft ist man auch schon, aber glücklich darüber, dass man die Chance dazu hatte, die Woche miterleben zu dürfen.