Bei Feuer in Bochumer Klinik zwei Tote

dpa Bochum. Bei einem Großbrand in einem Bochumer Krankenhaus sind in der Nacht mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, sieben weitere schweben in Lebensgefahr. Insgesamt erlitten 16 Menschen nach offiziellen Angaben Verletzungen. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. Das Feuer war im sechsten Stock in einem Patientenzimmer der Abteilung zur Behandlung von Infekten ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar. Einer der beiden Toten sei in dem Zimmer untergebracht gewesen, in dem das Feuer ausgebrochen war, sagte der Ärztliche Direktor der Klinik.