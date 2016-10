Beginn der B403-Sanierung verzögert sich weiter

Neuenhaus. Der Start der Bauarbeiten an der Bundesstraße 403 zwischen Neuenhaus und Uelsen verzögert sich weiter. Wie Christian Hillgruber von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, auf Anfrage der GN erklärte, gebe es derzeit weiterhin einen Mangel an Mischgut. Außerdem fehle eine notwendige Großfräse. „(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/beginn-der-b403-sanierung-verzoegert-sich-weiter-168501.html

Bis Anfang Dezember sind drei weitere Bauabschnitte auf der Strecke bis Laar geplant. „Je nach Wetterlage sind allerdings auch noch weitere Verzögerungen möglich“, sagte Hillgruber. Möglicherweise werde der letzte Bereich der B403-Sanierung in der Niedergrafschaft erst im kommenden Jahr fertiggestellt. Die Straßenbauer erneuern rund 22 Kilometer der Bundesstraße für 4,9 Millionen Euro.

Die Arbeiten werden daher voraussichtlich am 25. oder 26. Oktober beginnen“, sagte Hillgruber. Ab dem 20. Oktober werde man mit Vorarbeiten beginnen, die angekündigte Vollsperrung solle dann ab dem 25. oder 26. Oktober eingerichtet werden und bis Ende des Monats dauern.

Längst sollten die Bauarbeiten zwischen Neuenhaus und Uelsen begonnen haben. Nun ist auch der bereits verschobene Baubeginn erneut in weite Ferne gerückt.

