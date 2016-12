BE ab heute Hausherr im Bahnhof

Der Bahnhofsvorplatz soll am Ende so aussehen. Animation: Lindschulte

So soll es nach dem Ende der Bauarbeiten am Bad Bentheimer Bahnhof aussehen. Der ICE fährt dann von Amsterdam nach Berlin. Animation: Lindschulte

Bad Bentheim. Seit heute ist der Bad Bentheimer Bahnhof im Besitz der Bentheimer Eisenbahn. Genauer gesagt in den Besitz der 100-prozentigen Tochter „Parkraum Management GmbH“ (die GN berichteten). Dass der Besitzerwechsel von der Stadt Bad Bentheim zur Bentheimer Eisenbahn vom 30. auf den 31. Dezember und nicht zum Jahreswechsel stattfindet, habe damit zu tun, dass der letzte Arbeitstag des Jahres der 30. Dezember sei, sagte Bürgermeister Dr. Volker Pannen bei der offiziellen Schlüsselübergabe am Freitagnachmittag.

Dass der Schlüssel, den Joachim Berends, Vorsitzender der Bentheimer Eisenbahn, in Empfang nahm, am Ende nicht ins Schlüsselloch passte, war nicht weiter tragisch. Eine gute Portion Humor gehört beim Thema Bentheimer Bahnhof ja inzwischen zum guten Ton.

Dennoch waren sich alle Beteiligten am Freitag einig, dass dies ein großer Tag für Bad Bentheim und die Region sei. „Dieses Projekt ist in meiner Amtszeit als Bürgermeister nur vergleichbar mit dem Ferienpark oder der Schulstruktur“, sagte Volker Pannen. Es strahle wie kein anderes Projekt über die Stadt hinaus.

Der Standort Bad Bentheim werde dadurch enorm aufgewertet, sagte Joachim Berends. Gemeinsam mit Volker Pannen war er in der vergangenen Woche zu Gesprächen nach Hannover gereist, um über Zeitpunkt und genaue Höhe der Fördermittel des Landes für die Bauarbeiten zu sprechen. Die 400.000 Euro Fördergelder von der Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover waren bereits genehmigt (die GN berichteten). „Für den Außenbereich haben wir jetzt eine mündliche Zusage bekommen, dass ein Förderbescheid über 900.000 Euro Ende März/Anfang April kommenden Jahres zu erwarten ist“, sagte Berends.

Insgesamt sollen 3,7 Millionen Euro in die Umbauarbeiten investiert werden. Eine Million Euro kommt dabei von der Bentheimer Eisenbahn, 2,7 Millionen Euro werden aus Drittmitteln kommen, unter anderem jeweils 12,5 Prozent von der Stadt Bad Bentheim und vom Landkreis.

Am 17. Februar sollen die Arbeiten am ehemaligen Zollgebäude starten, damit im Herbst das Sozialamt der Stadt sowie die AOK dort einziehen können. Im weiteren Verlauf sollen dann auch das Bahnhofsgebäude saniert werden, damit Ende 2017 das Reisebüro einziehen kann. Im Frühjar 2018 sollen dann auch die Außenanlagen fertig sein. „Wir werden hier einen Fahrkartenverkauf mit separatem Büro haben. Im Reisebüro erhöhen wir die Arbeitsplätze von bislang drei auf fünf“, sagte Berends. Zudem soll es dort ein gastronomisches Angebot mit Kiosk geben. Auch eine moderne Fahrradstation soll gebaut werden, sowie Mietwagen und Mietfahrräder angeboten werden.

Der Bahnhof werde laut Volker Pannen außerdem durch den künftigen ICE-Halt an Bedeutung gewinnen. „Ab wann der ICE hier halten wird, wissen wir noch nicht genau. Zu Beginn sollen erst die ausrangierten ICE-Züge auf der Strecke Amsterdam-Berlin verkehren.“ Jochaim Berends geht davon aus, dass in vier oder fünf Jahren ICE-Züge in Bentheim halten könnten. Da es sich um Mehrstromlokomotiven handelt, müssen die Loks nicht gewechselt werden, bevor sie in die Niederlande fahren.

Übrigens soll im neuen Bad Bentheimer Bahnhof auch das „berühmteste Fenster Deutschlands“ eine gebührende Würdigung erhalten. „Wie genau, ist aber noch nicht klar“, sagte Joachim Berends.