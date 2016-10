dpa München. Die Stars des FC Bayern haben auch nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Köln kräftig auf dem Oktoberfest angestoßen. Beim traditionellen Wiesnbesuch der Münchner kam Trainer Carlo Ancelotti am Sonntag mit Gattin Mariann. In Käfers Wiesn-Schänke stieß Ancelotti mit dem neben ihm sitzenden Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an. Auch die Profis ließen sich in fescher Tracht mit ihren Partnerinnen fotografieren.