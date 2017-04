dpa Berlin. Nach dem Aus in der Königsklasse hat Tabellenführer FC Bayern in der Fußball-Bundesliga zum zweiten Mal in Serie nur Remis gespielt. Der Rekordmeister kam zu Hause gegen den FSV Mainz 05 zu einem 2:2. Schlusslicht SV Darmstadt 98 verschob mit dem 2:1-Sieg beim Hamburger SV den Abstieg ein weiteres Mal. Der FC Augsburg verlor 1:3 bei Eintracht Frankfurt. Vorletzter ist weiter der FC Ingolstadt, der dem SV Werder Bremen mit 2:4 unterlag. Der VfL Wolfsburg verlor 0:1 bei Hertha BSC.