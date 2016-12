Bayer ohne Erfolgsdruck: Schalke wichtiger als Monaco

Es gibt keinen Zwang zu gewinnen. Bayer Leverkusen hat das Achtelfinale der Champions League schon erreicht und kann die Partie gegen den AS Monaco genießen. Doch es ist nur eine Verschnaufpause: Am Sonntag will Bayer die negative Bundesliga-Bilanz aufbessern.