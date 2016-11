Bauverzögerungen bei K+K in Schüttorf

Der geplante Neubau des K+K-Marktes an der Nordhorner Straße in Schüttorf verzögert sich erheblich. Vermutlich werden die notwendigen Planungen erst im nächsten Jahr abgeschlossen sein.

Schüttorf. Der Supermarkt K+K an der Nordhorner Straße in Schüttorf will am selben Standort neubauen. Ein etwas größerer und moderner Bau soll es werden. Das Problem: Für den Bereich an der Nordhorner Straße gibt es noch keinen Bebauungsplan.

„Die Gesetzeslage hat sich geändert. Der jetzige Supermarkt konnte in den 1970er Jahren noch ohne diese Rahmenbedingungen gebaut werden. Der Neubau erfordert aber einen Bebauungsplan“, erläuterte Bauamtsleiter Dieter Salewski. Aufgefallen ist dies allerdings erst, als der K+K-Markt im Sommer den Bauantrag gestellt hat.

Kein Drogeriemarkt

Die Gerüchte, dass an der Nordhorner Straße auch ein neuer Drogeriemarkt entstehen könnte, räumte Salewski im GN-Gespräch aus dem Weg: „Wenn wir tatsächlich das neue Einzelhandelskonzept für die Innenstadt beschließen, dann dürfen Drogeriemärkte an dieser Stelle gar nicht gebaut werden.“

Aufseiten des K+K-Marktes zeigte sich Manfred Guder hingegen voller Tatendrang: „Man darf die Konkurrenz nicht aus den Augen verlieren.“