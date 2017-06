Baumarkt-Einbruch: Fünf Tatverdächtige ermittelt

Nach einem brachialen Einbruch in einen Baumarkt im Dezember 2016 in Haren, hat die Polizei nun fünf Tatverdächtige ermittelt. Doch die Niederländer sind bisher nicht in der Hand der Gesetzeshüter.

gn Haren. Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim und der niederländischen Polizei in Winschoten gegen vier Niederländer und eine Niederländerin sind jetzt soweit abgeschlossen, dass die Akten der Staatsanwaltschaft Osnabrück übergeben wurden. Die vier Niederländer im Alter von 19, 28, 31 und 45 Jahren und die 22-jährige Niederländerin sind dringend verdächtigt in den Baumarkt eingebrochen zu sein, teilte die Polizei mit.

Der Einbruch geschah am frühen Samstag, 17. Dezember 2016, zwischen 4.30 Uhr und 4.40 Uhr im Hagebau-Markt in der Boschstraße in Haren. Vier zunächst unbekannte Täter fuhren mit einem 3er BMW und einem Kleintransporter vor den Baumarkt vor. Die Täter fuhren mit dem BMW rückwärts durch die Glasscheibe der Haupteingangstür. Anschließend gelangten die Täter in den Baumarkt und stahlen gezielt hochwertige Werkzeuge der Marke Makita aus dem Verkaufsraum. Um 5.00 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Auto in der Straße Tausendschrittmoor gemeldet. Bei dem brennenden Auto handelte es sich um einen 3er BMW ohne Kennzeichen.

Video BMW brennt nach Blitzeinbruch Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Haren: Am Samstagmorgen fuhren Unbekannte mit einem Auto in einen Baumarkt, kurz darauf wurde ein brennendes Fahrzeug gemeldet.



Das Feuer wurde von der Feuerwehr Haren gelöscht. Das Auto wurde durch den Brand komplett zerstört. Die Schadenshöhe beim Baumarkt beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Intensive Ermittlungen der Polizei auf deutscher und niederländischer Seite führten schließlich zu den fünf Tätern, die im niederländischen Musselkanaal wohnten. Die vier Männer waren nach drei Einbrüchen in Bekleidungsgeschäfte in den Niederlanden am 19. Dezember 2016 in Musselkanaal festgenommen worden. Sie saßen in Untersuchungshaft, wurden jedoch aus der Haft entlassen und sind danach untergetaucht. Den fünf Personen wird außerdem vorgeworfen am 13. in Twist und am 14. Dezember in Meppen in jeweils einer Gaststätte die Zeche geprellt zu haben, nachdem sie dort jeweils ausgiebig gespeist hatten.

Von den fünf Tatverdächtigen fehlt derzeit jede Spur. Ob sie zur internationalen Fahndung ausgeschrieben werden, liegt nun in den Händen der Staatsanwaltschaft Osnabrück.